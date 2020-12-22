Немецкие ученые нашли уничтожающее коронавирус природное средство

По их убеждению, подавлять новый коронавирус способна глицирризиновая кислота, которая содержится в корне лакрицы (солодки). Её ещё применяют как пищевой подсластитель.

Свою научную работу исследователи из университетской клиники в Эссене опубликовали на портале bioRxiv, пишет «Лента.ру». Согласно их выводам водный экстракт из корня солодки обладает этим нейтрализующим эффектом.

Они подчеркивают - глицирризиновая кислота безопасна для человека и легко переносится. Она также обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ранее немецкие исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма обнаружили убивающий до 97 процентов коронавируса в организме натуральный продукт. По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме. Они также считают, что гранатовый сок может уничтожать до 80 процентов патогенов коронавируса.

Российские врачи предпочитают сообщать о том, какие природные и доступные средства способны укрепить иммунитет. Медики считают, что наиболее доступный и действенный способ - это употребление напитка с кислыми ягодами: брусникой, калиной, рябиной или облепихой. А его приготовление займет всего пару минут – достаточно просто положить ингредиенты в банку с водой и растолочь. К ягодам лучше добавить лимон, и тогда такой напиток поможет, в частности, снизить риск заражения коронавирусом.

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