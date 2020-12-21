Главный онколог Минздрава: Врачи верят, что коронавирус может «вытеснить» рак

Онкологи верят, что с некоторыми видами онкологических заболеваний можно бороться с помощью других вирусов, в том числе коронавируса. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. Специалист также прокомментировал журналистам другие обсуждаемые теории о связи коронавируса и рака.

Может ли коронавирус «вытеснить» из организма рак, если считать, что два вируса жить вместе не могут, а вирусная природа некоторых видов онкологических заболеваний якобы доказана? Отвечая на такой вопрос журналиста сегодня, 21 декабря, главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сказал, что онкологи в это верят.

- У нас в стране идут такие работы. Мы разговариваем с нашим великим академиком Александром Александровичем Макаровым, который возглавляет институт (Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН). Мы работаем с Чумаковым (Петр Чумаков, главный научный сотрудник ИМБ), который готовит онколитическую вакцину. Мы в это верим и готовы к проведению клинических испытаний в нашем центре. Конечно, в это надо верить. Не думаю, что все так просто, как говорит журналист, но тенденция такая есть, - сказал Андрей Каприн.

Ранее СМИ сообщали, что российские учёные создали ряд модифицированных вирусов, которые могут вызывать гибель раковых клеток, при этом быть безвредными для человека. Но предполагается, что вирус должен доставляться прицельно в опухоль и там размножаться.

По словам руководителя НМИЦ радиологии, российских онкологов также волнует вопрос, способен ли коронавирус увеличить риск рецидива рака у пациентов, находящихся в стадии ремиссии. Пока ответа на него нет.

- Это очень интересный вопрос, который волнует наших онкологов. Это будет интересная исследовательская работа, - добавил Андрей Каприн.

Главный онколог страны уточнил, что в канцерорегистр, который сейчас создается, уже включена часть опросника для главных региональных онкологов, которая должна помочь найти ответ. Таким образом специалисты хотят собрать и обобщить информацию об онкопациентах, перенесших коронавирусную инфекцию, - о тяжести COVID-19 у них, обращениях к онкологам и характера жалоб после болезни и так далее.

Отвечая на вопрос о возможном положительном влиянии коронавируса на раковые опухоли, главный онколог страны отметил, что иммуносупрессивная терапия (подавляющая иммунитет), которую получают онкопациенты, может защитить их от тяжелого течения COVID-19.

- Действительно, интересные наблюдения, но они пока носят эмпирический характер. Когда мы были в красной зоне, мы видели пациентов, которые находились, например, на иммуносупрессивной терапии при лимфомах. И надо отметить, что эти больные неплохо переносили ситуацию, когда мы ожидали так называемый цитокиновый шторм. Переносили достаточно хорошо. Мы эту группу (пациентов) отобрали и сейчас ведем исследование, - пояснил онколог.

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