Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, лучше других справляющихся с пандемией. России в лидерах нет

Агентство Bloomberg внесло изменения в рейтинг стран, которым в декабре лучше всех удается бороться пандемией коронавируса. Россия занимает 18-е место, страна в этом месяце поднялась на 4 строчки вверх, обогнав Швецию, Германию и Нидерланды.

Главный критерий, по которому Bloomberg оценивает страны, называется «оценка устойчивости». По данным агентства, в декабре с пандемией лучше всего справляется Новая Зеландия (у страны 85,6%), на втором месте расположилась Тайвань (82,4%), за ней идет Австралия (81%), на четвертом месте - Норвегия (77%). Замыкакет пятерку лидеров Сингапур (76,2%).

Россия с ноября поднялась на 4 позиции, теперь страна занимает 18-е место (61,7%). В декабре ниже России оказались Нидерданды (61,3%), Бангладеш (59,2%) и Германия (59,2%). Так, Германия, которая осенью была впереди, за месяц опустилась на 7 позиций, а Швеция - на 11. Ещё один критерий в рейтинге - процент позитивных тестов на коронавирус на 100 тысяч человек. По данным агентства, здесь в России один из самых высоких показетелей - 5,7%. Больше только у Японии (6,2%), Канады (8,6%), Бангладеш (10,2%) и Нидерландов (12%).

Агентство оценило и процент населения, охваченного соглашениями о поставке вакцины. Самая лучшая (пока теоретическая) обеспеченность вакциной от коронавируса у Канады - 511,3%, страна находится на 11-й позиции в общем рейтинге. На втором месте Великобритания (294,7%), на третьем - Новая Зеландия (246,8%). У России обеспеченность вакциной оценили в 107%.

Всего в рейтинг вошли 53 страны. На 51-м месте - Перу (страна справляется с пандемией на 40,6% из 100), на 52-м - Аргентина (37,8%), на последнем - Мексика (35,3%).

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