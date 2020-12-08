Россияне с тяжелыми хроническими болезнями из-за пандемии остаются без лекарств. Союз пациентов заявил о дефиците 42 препаратов 

Россияне с тяжелыми хроническими заболеваниями могут остаться без жизненно необходимых лекарств. Всероссийский союз пациентов заявил об остром дефиците 42 препаратов, который наблюдается в стране с августа. В ВСП считают, что на нехватку лекарств повлияла пандемия, в том числе повышенный спрос из-за лечения COVID-19.

Всероссийский союз пациентов от имени 20 пациентских объединений направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, а также в правительство, Минздрав и Минпромторг со списком препаратов, которые с августа стали остро дефицитными в России – всего в нем 42 лекарства, пишут «Известия».

Среди перечисленных в обращении препараты для лечения пациентов с онкологическими и ревматическими заболеваниями, муковисцидозом, рассеянным склерозом, первичным иммунодефицитом. В ВСП перебои связывают в том числе с тем, что часть лекарств, предназначенных для лечения этих заболеваний, используются для лечения коронавирусной инфекции. В числе дефицитных оказались антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия), ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб). С ними, по данным ВСП, проблемы начались еще раньше – с апреля, а в сентябре обострились. По мнению сопредседателя ВСП Юрия Жулева, появились сложности с оценкой фактического спроса, а также с распределением препаратов между пациентами, нуждающимися в них из-за коронавируса и из-за других заболеваний.

По мнению авторов обращения президенту, на дефицит лекарств, которые не связаны с лечением коронавируса, тоже повлияла пандемия – не хватает финансирования на фоне возросших коронавирусных затрат системы здравоохранения. Кроме того, сказалась и импортозависимость, рост цен на мировом рынке из-за пандемии.

Так, из 42 дефицитных лекарств 14 используются для лечения ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других ревматических заболеваний. Помимо гидроксихлорохина, это азатиоприн, микофенолата мофетил, метотрексат, тоцилизумаб, метилпреднизолон и другие. По словам президента Общероссийской общественной организации инвалидов — пациентов с рассеянным склерозом Яна Власова, метилпреднизолон также необходим пациентам с рассеянным склерозом. Кроме того, уже под конец года впервые в 12 регионах возникли проблемы с препаратом натализумаб – как считает Ян Власов, в январе и феврале 2021-го средство может оказаться в дефиците в половине регионов.