В России растет спрос на специалистов с антителами, ищут мастеров на час, клинеров и нянь

Число вакансий для специалистов, переболевших COVID-19 выросло в разы. Объем заданий, в которых присутствуют запросы «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом» в декабре (с 1 по 17) увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом в ноябре, свидетельствуют данные российских рекрутеров.

Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo.com фиксируют повышенный спрос на услуги исполнителей с антителами к COVID-19 — мастеров на час, нянь, сиделок, клинеров, водителей. Ежедневно появляются задания, в описании которых заказчики указывают основное требование к специалисту — наличие антител к коронавирусу. Например, находясь в изоляции, пользователи нуждаются в помощи с устранением засора, со сломавшейся посудомойкой, компьютером, генеральной уборке, помощи по хозяйству и с детьми, а также в перевозке.

«Любопытно, что стоимость заданий, где есть запрос на специалистов с антителами, выше обычного среднего чека в подобных услугах. Так, в клининге за уборку исполнителю с антителами предлагают в среднем 5 000 рублей при обычном среднем чеке в 2 500 руб (выше на 100%)», - говорится в сообщении компании.

Сервис приводит данные и по другим востребованным услугам. Обычный средний чек мелкого бытового ремонта (услуга мастера на час) —1 000 руб, с антителами — 1 700 (рост на 70%). Услуга няни (1 рабочий день) — обычно 3 000 руб, с антителами — 5 000 (рост на 67%). Услуга сиделки (1 рабочий день) — обычно 1 000 руб, с антителами — 2 000 (рост на 100%). Пассажирские перевозки (поездка по городу туда/обратно) — обычно 2 000 руб, с антителами — 4 000 (рост на 100%). Маникюр: обычная средняя цена — 2 000 руб, с антителами — 4 500 (рост на 125%).

© Доктор Питер