Симптомы коронавируса иногда способны «пробуждать» рак, решили биологи

В каких случаях и как это происходит, рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

В интервью изданию «Лента.ру» она сообщила о том, что это может происходить из-за длительного воспаления.

«У человека долгое время повышена температура. Вот это-то воспаление и может спровоцировать неприятные последствия. Опухоль, которая сидела тихо и не шевелилась, может выйти из своей защищающей капсулы и начать дальнейшее распространение по телу», - заявила специалист.

При этом Баранова уточнила, что существуют и так называемые онколитические вирусы, которые, наоборот, могут способствовать снижению скорости развития рака и полному исчезновению опухоли.

«Такие чудеса описаны. Вирус не бессимптомный, он может спровоцировать высокую температуру. Человек болеет, но в результате этого через недельку-другую опухоль у него сгорает», — сказала биолог.

Ранее издание сообщало о том, что по наблюдениям российских врачей коронавирус способен вытеснять злокачественные опухоли из организма человека. По словам медиков, у пациентов с начальной стадией онкологического заболевания после лечения от коронавируса иногда не находили показаний для химиотерапии. Врачи связывают это с тем, что вирус действует агрессивно и не дает развиваться конкурентам.

