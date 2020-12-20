Месячного малыша транспортировали в университет педиатрии Санкт-Петербурга спецбортом МЧС

Спецборт МЧС с машиной скорой помощи на борту прилетел в Читу для транспортировки месячного малыша из краевой детской клинической больницы в университет педиатрии Санкт-Петербурга, имеющий свои клиники, сообщает 20 декабря Минздрав России.

«Этот мальчик из числа двойни. Он родился первый. Его братик здоров. А у малыша сложное врожденное заболевание, но он борется за каждый день своей жизни. Ему нельзя отказать в этом шансе», - отметила главный неонатолог региона Татьяна Помулева.

Сообщается, что врачи детской больницы Читы обращались в разные специализированные центры для оказания помощи малышу. 11 декабря после очередной телемедицинской консультации со специалистами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России принято решение о госпитализации ребенка по неотложным показаниям. Учитывая дальность поездки и тяжесть состояния ребенка, решено его транспортировать к месту госпитализации специальным бортом.

Обращаем внимание, что обычно детей с пороком сердца отправляют в федеральные медицинские центры обычными рейсами в сопровождении медработников. Но это случай особый. Он уникален тем, что ребенка, находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких, «потревожат» только один раз, чтобы погрузить в машину скорой помощи. В этот же день спецборт МЧС вылетит обратно.

Известно,что клиника педиатрического университета Санкт-Петербурга – это 100 тысяч пациентов в год. В ней получают хирургическую и терапевтическую плановую и экстренную медицинскую помощь больные по всем профилям педиатрии.