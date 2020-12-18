Росздравнадзор отзывает из обращения антикоагулянт, использующийся для лечения тяжелого и среднетяжелого ковида

Служба по надзору в сфере здравоохранения России сообщает о решении отозвать препарат «Анфибра» компании «Верофарм» из обращения. Причина – у компании нет лицензии на производство таких лекарств.

Росздравнадзор сообщил о необходимости изъять из обращения на фармрынке препарат «Анфибра» компании «Верофарм» и публикует список серий, подлежащих иъятию.

Уточняется, что решение принято «в связи с отсутствием в лицензии организации работ, составляющих деятельность по производству лекарственных средств в части выпуска биологических лекарственных препаратов».

Росздравнадзор обязывает компанию предоставить сведения об изъятии из обращения лекарственных препаратов.

Справка:

«Анфибра» - препарат из группы низкомолекулярных гепаринов, которые очень востребованы в условиях коронавирусной пандемии. Из-за высокого риска тромбообразования у инфицированных, им назначаются антикоагулянты для его предотвращения.