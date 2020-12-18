Главная
Новости
Симптомы
Болезни
Диагностика
Клиники
Клиники в деталях
Поиск
На карте
Отзывы о клиниках
Информация
Фармация
Новости
Поиск
На карте
Поиск
Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

Росздравнадзор отзывает из обращения антикоагулянт, использующийся для лечения тяжелого и среднетяжелого ковида

18:00, 18.12.2020   / 0 комментариев ↓
Служба по надзору в сфере здравоохранения России сообщает о решении отозвать препарат «Анфибра» компании «Верофарм» из обращения. Причина – у компании нет лицензии на производство таких лекарств.

pixabay.com
pixabay.com

Росздравнадзор сообщил о необходимости изъять из обращения на фармрынке  препарат «Анфибра» компании «Верофарм» и публикует список серий, подлежащих иъятию.

Уточняется, что решение принято «в связи с отсутствием в лицензии организации работ, составляющих деятельность по производству лекарственных средств в части выпуска биологических лекарственных препаратов».

Росздравнадзор  обязывает компанию предоставить сведения об изъятии из обращения лекарственных препаратов.

Справка:

«Анфибра» - препарат из группы низкомолекулярных гепаринов, которые очень востребованы в условиях коронавирусной пандемии. Из-за высокого риска тромбообразования у инфицированных, им назначаются антикоагулянты для его предотвращения.

0 комментариев →

Новости

18:30
Когда в 2021 году роддома Петербурга закроются на «проветривание». Комздрав опубликовал график
18:00
Росздравнадзор отзывает из обращения антикоагулянт, использующийся для лечения тяжелого и среднетяжелого ковида
17:20
Иммунолог 40-й больницы: Для оценки силы иммунитета к коронавирусу после прививки есть пока только один инструмент
16:03
В российский парламент внесли законопроект о страховании медработников
Все новости