Иммунолог 40-й больницы: Для оценки силы иммунитета к коронавирусу после прививки есть пока только один инструмент

В Петербурге в ближайшее время обещают начать массовую вакцинацию от коронавируса, которая уже запущена в столице. Сделавшим прививки хотелось бы, естественно, оценить силу полученного иммунного ответа. Как проверить уровень поствакцинальных антител? С таким вопросом «Доктор Питер» обратился к специалистам.

В 9-й версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», опубликованных Минздравом в конце октября, вакцинации посвящена глава «Специфическая профилактика COVID-19 у взрослых». В ней по поводу оценки поствакцинального иммунитета сказано скупо:

«В многочисленных исследованиях показано, что более 80% вируснейтрализующих антител направлены к рецептор-связывающему домену (RBD) S-белка SARS-CoV-2. При оценке напряженности поствакцинального протективного иммунитета методом иммуноферментного анализа рекомендуется определение антител к рецептор-связывающему домену (анти-RBD антител)».

При упоминании защитных антител к вирусу, как правило, на ум приходят так называемые поздние антитела - IgG. Однако сообщалось о том, что в процессе вакцинации они могут вырабатываться не у всех. А в последнее время от специалистов все чаще можно услышать про некие поствакцинальные антитела, по которым можно судить об эффективности прививки. Как их проверить, «Доктор Питер» спросил у специалиста лабораторной диагностики.

- Исследование количества поствакцинальных антител – дело ближайшего будущего, - говорит Дмитрий Бусыгин, врач клинической лабораторной диагностики компании «Инвитро». - Чтобы создать эффективные наборы, нужна опытная зарегистрированная вакцина, тогда можно проводить клинические исследования коммерческих тест-систем для получения регистрационного удостоверения. Наличие или отсутствие антител после прививки можно проверять доступными тест-системами для количественной оценки IgG, что и указано в клинических рекомендациях. Но в них пока не указано, какой результат считается эффективным.

Аллерголог-иммунолог Городской больницы №40 Дмитрий Вологжанин подтверждает, что пока нет строгих критериев, по которым можно оценить силу иммунного ответа к коронавирусу после вакцинации.

- На практике наиболее доступным инструментом для оценки иммунитета к коронавирусу остается определение IgG. Сейчас доступно количественное определение этих антител, а определение их качественных характеристик – пока предмет научных исследований. В ближайшее время должны появиться также тест-системы, которые позволят дать оценку и состояния клеточного иммунитета (за него отвечают так называемые Т-лимфоциты, способные уничтожать вирус в поражённых им клетках), - сказал «Доктору Питеру» врач.

Как долго будут сохраняться выработавшиеся антитела к коронавирусу у конкретного человека, тоже вопрос открытый.

- Это зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Иммунная система очень сложно организована, она состоит из многих звеньев, механизмы которых дополняют и перекрывают друг друга. От того, насколько эффективно функционирует этот ансамбль, в конечном итоге и зависит, как человек переносит любые инфекции, не только коронавирусную. Некоторые особенности генетически детерминированы, многое зависит от того, какие инфекционные болезни человек перенес в детстве, как он питается и так далее. Поэтому сказать, как долго у конкретного человека сохранятся антитела к коронавирусу, не сможет никто, - объяснил Дмитрий Вологжанин.

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