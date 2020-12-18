«Пожирающую мозг» амебу нашли в северных регионах планеты

Микроорганизм Naegleria fowleri, обитающий в теплых пресных водоемах, чаще вызывал инфекции в южных штатах США. Специалисты проанализировали случаи первичного амебного менингоэнцефалита и пришли к выводу, что ареал его обитания сместился.

Об исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщает «Лента.ру» со ссылкой на LiveScience . Хотя ежегодное количество инфекций остается на прежнем уровне, их география меняется, уточняют исследователи. Микроорганизм Naegleria fowleri смещается к северу, поскольку все больше людей на Среднем Западе США становятся жертвами заболевания.

Эта инфекция оказывается в организме человека, если тот случайно вдохнул носом воду при купании. В мозг инфекция проникает по обонятельному нерву и начинает разрушать нервные ткани. Инкубационный период может продлиться до двух недель. При этом, если купающийся просто наглотается грязной воды, которая не попала в носовую полость, амебный менингоэнцефалит не развивается. Предотвратить инфицирование можно с помощью зажимов для носа при купании, сообщают исследователи.

Амебный менингоэнцефалит почти всегда заканчивается летальным исходом.