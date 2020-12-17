Умер врач Елизаветинской – нековидной больницы. Пятый с начала пандемии

В Петербурге 16 декабря умер Заслуженный врач России 78-летний Владимир Линьков. Несмотря на пандемию и возрастные риски, он работал до последних дней жизни, оперируя пациентов, в том числе детей.

Врач-оториноларинголог высшей категории, доктор медицинских наук Владимир Иванович Линьков последние 10 лет работал хирургом в Елизаветинской больнице. Это был уникальный врач — и по своим профессиональному опыту, и по человеческим качествам. В совершенстве владел навыками проведения сложнейших сохраняющих слух и улучшающих слух операций, проводил хирургические вмешательства при заболеваниях глотки, гортани, околоносовых пазух, юношеской ангиофибромы основания черепа. Доктор Линьков создал комплексный метод лечения острой и внезапной сенсоневральной тугоухости, первым изучил в эксперименте и в клинике влияние антигипоксантов на функцию внутреннего уха.

- Владимир Иванович был эталоном в специальности, у которого я учился общению с пациентом, осмотру, манипуляциям и операциям, – говорит врач-оториноларинголог Елизаветинской больницы Николай Мороз. - Всю свою жизнь он провел в движении и работе: заведовал кафедрой, консультировал и оперировал во многих стационарах, вырастил целую плеяду специалистов, среди которых кандидаты и доктора наук, заведующие отделениями. При этом оставался общительным, добродушным человеком, который всегда был готов поделиться опытом в любом, не только профессиональном вопросе.

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Сотни пациентов благодарны ему за сохраненную возможность жить в мире звуков: Владимир Линьков разработал и внедрил в практику отечественных стационаров эффективные методы хирургического лечения хронического среднего гнойного отита, мастоидита, отосклероза, травматической нейропатии лицевого нерва и других воспалительных заболеваний среднего уха.

В начале декабря профессора Линькова госпитализировали в инфекционную больницу им. Боткина. Здесь сделали все для его спасения, но болезнь оказалась сильнее.

В Елизаветинской больнице это уже пятая смерть врача от коронавируса. В «первую волну» пандемии в стационаре погибли два медика: 12 мая умерла заведующая отделением пульмонологии Лилия Уон, 3 июня — рентген-лаборант Лариса Кириллова. Скорбный список пополнился уже осенью - 23 октября умер врач-уролог Анатоли Акопян, 8 ноября врач-пульмонолог Алексей Федотов.

Напомним, Елизаветинская больница, одна из немногих в городе, не была перепрофилирована под ковидный стационар ни в первую, ни во вторую волну. Во время пандемии оказывает экстренную медицинскую помощь горожанам.

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