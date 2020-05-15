С нового года работа выпускников медвузов - вне закона, их оставили без аккредитации. Кто поможет врачам в больницах и поликлиниках?

В России выпускники медвузов могут скоро остаться без работы – из-за пандемии коронавируса многие так и не смогли получить свидетельство об аккредитации. В Петербурге сделать это тоже смогли не все. До конца года Минздрав разрешил допускать к оказанию медпомощи без этого документа, а что будет после 1 января - не знают ни бывшие студенты, ни в руководстве вузов.

В профильных группах в соцсетях выпускники российских медвузов активно обсуждают варианты прохождения аккредитации в разных регионах страны. Сделать это сейчас непросто, а без нее работать по специальности незаконно. Как написано в письме, пришедшем в редакцию от петербуржца: «Все в шоке, так как не знают, что делать».

В апреле Минздрав своим приказом № 327н фактически ввел до конца 2020 года для медиков и фармацевтов мораторий на получение сертификатов специалиста и свидетельств об аккредитации. Такое решение было связано с пандемией коронавируса. До 1 января 2021-го выпускникам медвузов и ординаторам разрешили работать на основании полученного диплома и при определенных условиях. К примеру, после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам. В конце сентября Минздрав выпустил еще один приказ № 891н, в котором описал особенности проведения аккредитации специалиста в 2020 году. Новый документ фактически снял мораторий на проведение аттестационных испытаний, при этом разрешая по-прежнему работать без сертификата до конца года. Уже в середине декабря новый приказ ведомства - №1288н, сделавший исключение для выпускников, оказывающих первичную медико-санитарную и скорую, в том числе специализированную медпомощь пациентам с ковидом и подозрением на него. Им продлили возможность работать без свидетельства об аккредитации, но в основном на должностях медсестер, фельдшеров, стажеров и под присмотром опытных коллег. Что делать остальным, кто не работает с ковидом, остается пока неясным - после боя курантов их работа будет вне закона. Между тем, до нового года остается всего ничего.

«Доктор Питер» обратился за комментариями к руководству петербургских медвузов. Как пояснил нашему изданию Андрей Яременко, проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. Павлова, сейчас в Петербурге нет возможности провести заседания комиссий по аккредитации специалистов. По его словам, это связано как с ростом заболеваемости COVID-19 в городе, так и с необходимостью привлекать к экзаменам большое число практикующих врачей – а они все сейчас на передовой. Как, собственно, и многие ординаторы.

- Чтобы провести аккредитацию, состоящую как минимум из трех этапов испытаний, отвлекаются огромные ресурсы. В процессе заняты не только студенты и преподаватели, но и много практикующих врачей. И вместо того, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией, они будут принимать экзамены у наших студентов и ординаторов, которых ежегодно только наш вуз выпускает более тысячи. Это неправильно. Петербургские медучреждения и так работают на максимуме, - объясняет Андрей Яременко.

По словам проректора Первого меда, после снятия Минздравом моратория вуз успел провести в октябре-ноябре аккредитацию только выпускников лечебного факультета – около 400 человек.

- Мы соблюдали максимальные меры безопасности, но с нынешним ростом заболеваемости в городе их будет уже недостаточно, - считает Андрей Яременко.

В СЗГМУ им. Мечникова, выпускающему тоже более тысячи специалистов и ординаторов в год, «Доктору Питеру» рассказали, что аккредитация идет.

- Большинство наших выпускников специалитета и ординатуры прошли аккредитацию, - сказал Сергей Сайганов, ректор СЗГМУ им Мечникова.

В то же время ректор университета уточнил, что выпускникам не обязательно подтверждать свою профессиональную деятельность в родном вузе – они могут это сделать в другом регионе, обратившись в любую аккредитационную комиссию.

По мнению Андрея Яременко, действие упрощенного порядка допуска молодых врачей к работе, скорее всего, будет продлено.

- Москва тоже бушует по этому поводу (аккредитации). Думаю, что Минздрав продлит действие временного порядка допуска выпускников к работе и после 1 января. Провести аккредитацию сейчас невозможно, - говорит специалист.

Выпускникам же остается ждать продления действия приказа либо подавать документы на аккредитацию в другие регионы, где заболеваемость пока не такая высокая. Но, судя по данным ежедневной статистики, таких с каждым днем все меньше.

Справка

В связи с нехваткой медперсонала в поликлиниках Петербурга сейчас трудятся 1346 практикантов, а также более 200 студентов – на должностях младшего и среднего медперсонала, врачей-стажеров. В стационарах также оперативно привлекают врачей-стажеров, практикантов и студентов – таких сегодня почти 1,5 тысячи человек.

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