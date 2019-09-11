Путин: Совершенствование работы поликлиник перенесено на 1 января

Из-за эпидемии средства, заложенные на программу совершенствования первичной помощи, и выполнение самой программы оказались «замороженными». Но Владимир Путин анонсировал ее выполнение с 1 января нового года.

Модернизация системы оказания первичной помощи «немножко сдвинулась вправо» из-за эпидемии - страна была занята другими проблемами, пояснил Владимир Путин сегодня на большой пресс-конференции.

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«Но мы о ней не забыли, никуда это в долгий ящик не отложили. И вместо того, чтобы начать ее в июле, начнем с 1 января. И те ресурсы, которые предусматривались этой программой, будут на нее использованы. Это 500 млрд рублей из федерального бюджета, плюс 50 млрд - из региональных бюджетов, - сказал Владимир Путин. – В ближайшие три года около 300 млрд должно быть освоено. По некоторым направлениям к совершенствованию первичного звена здравоохранения мы уже приступили – например, закупка автотранспорта. Эта закупка нужна сейчас, но это часть программы совершенствования первичного звена. Но главная ее задача - обеспечение 100-процентной доступности медицинской помощи, здесь хватает вопросов, которые требуют быстрого решения. Это, конечно, подготовка кадров, материальная база и так далее».

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