Омбудсмен Петербурга: Средства реабилитации должны доставлять инвалидам на дом, но они об этом не знают

Петербуржцы пожаловались омбудсмену на проблемы с получением средств реабилитации для тех, кто перенес операции по поводу рака кишечника. Несмотря на эпидобстановку инвалиды продолжают регулярно ездить за направлениями и стоять в очередях, рискуя своим здоровьем. Оказалось, они имеют право заказать их доставку на дом. В аппарате Уполномоченного по правам человека проверили, как работает эта услуга. Никак.

Не все горожане с инвалидностью могут заказать доставку на дом жизненно необходимых средств реабилитации, хотя такая услуга предусмотрена в контрактах регионального отделения ФСС с поставщиками ТСР. А иногда и вовсе не знают о ее существовании. Это выяснилось после обращения к Уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову петербуржца Игоря С., который пожаловался на сложности с получением его родственницей средств по уходу за стомой и калоприемников. Калоприемники — приспособления для перенесших операции по поводу рака кишечника, в ходе которых прямая кишка выводится в область живота, где формируется отверстие — стома. Это специальные мешочки, в которые собираются продукты жизнедеятельности.

«Проблемы начались в октябре 2020 года одновременно со сменой поставщика изделий. До этого стомированным пациентам без задержек и очередей выдавали средства реабилитации и объясняли, как ими пользоваться, в медицинском учреждении, в котором они наблюдались. По информации Игоря С., в соответствии с новыми правилами, инвалидам приходится ежемесячно обращаться за направлением в ФСС либо МФЦ (один раз в месяц – на средства ухода за стомой, один раз в два месяца – на калоприемники), а после его получения искать пункты выдачи, адреса которых постоянно меняются. Пункты выдачи не приспособлены для длительного ожидания (нет сидячих мест, туалетов), а очереди за калоприемниками скапливаются большие», - сообщили о сути жалобы Игоря в аппарате омбудсмена.

Напомним, о таких же проблемах в октябре рассказывали «Доктору Питеру» и другие петербуржцы – речь шла о пункте выдачи на Новоизмайловском проспекте, 22. По мнению Александра Шишлова, эта практика во время пандемии связана не только с неудобствами: «Из-за плохой организации инвалиды, имеющие онкологические заболевания, вынуждены посещать места скопления людей, рискуя своим здоровьем».

Действительно, на сайте петербургского отделения ФСС написано буквально следующее:

«Во всех государственных контрактах регионального отделения предусмотрена доставка средств реабилитации на дом. В направлении на получение ТСР, полученном вами от регионального отделения, указывается номер телефона поставщика. Вы можете позвонить и заказать доставку выписанных ТСР на дом. Поставщик ОБЯЗАН их доставить!».

Однако на деле воспользоваться такой услугой оказалось невозможно. Как сообщили в аппарате омбудсмена, вместе с Игорем сотрудники попытались, но все указанные в направлении ФСС телефоны не отвечали. Уполномоченный обратился в ФСС с требованием обеспечить исполнение поставщиком госконтракта по доставке жизненно необходимых тяжелобольным людям изделий и организации работы пунктов выдачи с соблюдением противоэпидемических требований. Он также рекомендовал пересмотреть практику выдачи направлений на средства реабилитации в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, чтобы инвалидам не приходилось ежемесячно приходить в ФСС и МФЦ.

«Доктор Питер» тоже обратился за комментарием в петербургское отделение Фонда соцстраха.

«По факту жалоб инвалидов на организацию выдачи поставщиком калоприемников, в том числе по адресу Новоизмайловский проспект, д. 22, 14-19 октября были проведены выездные проверки совместно с представителем общественной организации, представляющей интересы стомированных пациентов. По факту нарушений, зафиксированных на этом пункте выдачи, региональным отделением проведена претензионная работа с поставщиком. В результате поставщик устранил выявленные нарушения и организовал новые пункты выдачи, полностью соответствующие условиям доступной среды. Всем получателям изделий по их заявке поставщиком осуществляется доставка на дом. Этот вопрос находится на особом контроле руководства регионального отделения», - сказала и.о. заместителя управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС Светлана Иванова.

Если кому-то все же не удается заказать положенную услугу доставки, в фонде соцстраха просят сразу же сообщать об этом на горячую линию ФСС (812) 677-87-17 или по многоканальному телефону 8-800-302-75-49. В аппарате Уполномоченного по правам человека тоже ждут сообщений от горожан.

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