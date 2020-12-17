Чайная ложка. Нарколог назвал безвредную дозу алкоголя

Специалист прокомментировал доклад экспертов проекта «Трезвая Россия», согласно которому к 2050 году численность населения России может снизиться до 125 миллионов человек из-за употребления алкоголя и наркотиков.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун отметил, что ситуация с злоупотреблением алкоголя в стране стала лучше, чем 15-20 лет назад, и надеется, что пессимистичный прогноз авторов доклада не сбудется, сообщает «Лента.ру».

Нарколог отметил, что подсчитать точное количество употребляющих алкоголь людей и его объемы, невозможно, но назвал дозу спиртного, которая безвредна для организма. «Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше – это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред», — сказал он.

Специалист также усомнился в заявлениях о пользе красного вина, считая, что так говорят либо его любители, либо связанные с его производителями люди.

Ранее эксперты «Трезвой России» раскрыли отношение россиян к алкоголю. Согласно их докладу, более 85 процентов (76 миллионов) трудоспособных россиян признались в употреблении алкоголя.