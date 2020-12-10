«Снаряды падают всё ближе». Привившиеся от коронавируса рассказали, почему решились на вакцинацию и как ее перенесли

В Петербурге, в отличие от столицы, от коронавируса вакцинируют пока только медиков. Как переносятся прививки, часто ли бывают побочные реакции и что потом показывает анализ на антитела? «Доктор Питер» расспросил уже привившихся в Петербурге и Москве об ощущениях и результатах.

Ирина Крошкина, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2:

- Я привилась уже двукратно – 20 ноября и 14 декабря. Решилась сразу, потому что доверяю прививкам давно, еще с детства моего ребенка - у нас в поликлинике была замечательная заведующая Марина Изосимовна, она мне доходчиво объяснила необходимость вакцинации для детей и взрослых раз и навсегда. Я сама ежегодно вакцинируюсь от гриппа, привилась от клещевого энцефалита и сделала прививку против пневмоккока. После начала пандемии разговоров о создании вакцины было много, я для себя решила сразу – если ее создадут, привьюсь. Изначально, правда, думала дождаться «ЭпиВакКороны», но она пока недоступна. Когда предложили «Спутник V», поняла: ждать больше нельзя, «снаряды падают» всё ближе и ближе (больница работала в ковиде в первую волну, работает и сейчас – Прим. ред.).

В нашей больнице никто никого прививаться не заставлял. Первыми согласились сделать прививку 8 врачей и медсестер, но двое не смогли – «плюсанули». Поехали вшестером. Одна из медсестер переболела COVID-19 весной в среднетяжелой форме, но, по ее словам, готова прививаться ежегодно лишь бы снова не заболеть. Кстати, после болезни антитела у нее пропали быстро – через 2,5 месяца. В общем, все прививались осознанно и добровольно.

Перед первой прививкой мы сдали мазок на коронавирус и кровь на IgG. Антител к коронавирусу не было ни у одного из нас. Вакцинация проходила в 107-й поликлинике. Перед инъекцией нас осмотрел доктор и всем дал допуск. Иммунолог рассказала о возможных побочных эффектах, предупредила, что может быть болезненность в месте инъекции, гриппоподобные симптомы. После первой прививки ни у кого, кроме меня, не было поствакцинальной реакции. Ночью я почувствовала озноб, измерила температуру - 37,3 градуса, по рекомендации иммунолога выпила таблетку НПВП. Утром всё прошло, весь следующий день была, может, небольшая вялость. Вторую инъекцию перенесла абсолютно безболезненно, но похожая реакция была уже у другой коллеги.

Перед второй инъекцией мы вновь сдали мазок и кровь на IgG. Антител опять ни у кого не нашли. Сначала все очень расстроились – все-таки прошло 3 недели после первой прививки, и мы надеялись, что какой-то иммунитет у нас уже есть. Но эпидемиолог успокоила, сказав, что это антитела к вирусу, их отсутствие говорит о том, что за 21 день мы не заразились. Эффект от вакцины надо смотреть по поствакцинальным антителам. Анализ на них взяли после второй прививки – не обнаружили их только у одного человека из шестерых. Титр антител буду смотреть через 3 недели после второй прививки - главное, что они уже есть.

Основная проблема вакцинации, на мой взгляд, - дотянуть до второй прививки, не заболев. Защита вырабатывается только к 42-му дню после начала курса и все это время надо быть максимально осторожным.

Елизавета Лазарева, заведующая кабинетом трансфузионной терапии Городской клинической инфекционной больницы им. Боткина:

- Согласилась сделать прививку от коронавирусной инфекции в начале октября, в числе первых медиков Городской инфекционной больницы им. Боткина. Первая инъекция была 7 октября, вторая - 28 октября, через 21 день. Согласилась, потому что постоянно работаю с пациентами с COVID-19 и не хочу стать источником заражения, прежде всего, для своих близких и коллег.

Никаких побочных эффектов после вакцинации не ощутила, продолжала вести обычный образ жизни. Чувство защищенности в каком-то смысле появилось после того, как завершила полностью курс, но это никак не повлияло на применение средств защиты и ограничение моих контактов. Уже после второй прививки сдала анализ крови на антитела к коронавирусу – коэффициент позитивности IgG к SARS-CoV-2 был максимальным. Максимальное значение зависит от конкретной тест-системы, с которой проводится исследование – одна показывает максимум 1 МЕ/мл, другая – 5 МЕ/мл.

Всем, кто думает или сомневается, я рекомендую по возможности сделать прививку. Вместе с антителами у нас появляется шанс не заболеть или, по крайней мере, выжить, даже если заболеешь.

Геннадий Крылов, журналист (работает в Москве):

- «Экспериментатор», «я не верю в российскую медицину», «ну ты смельчак». Чего только я не наслушался от окружающих, когда твердо заявил: буду прививаться от ковида. Надоело бояться, приезжая из Москвы в Петербург, привезти с собой инфекцию, бояться за себя, за маму, за друзей. Ну и надоело, что последние на меня иногда поглядывали с опаской, мол, из «ковидной столицы» приехал. В общем, решение было твердым и осознанным, как принято сейчас говорить. Ждать «векторовскую» вакцину не стал и записался на укол «Спутник V» 8 декабря в обычной московской поликлинике.

Приехал вовремя. Позитивная врач тут же подсунула памятку для прививающихся и анкету с внушительным перечнем заболеваний (да/нет), измерила давление, поинтересовалась об аллергиях. Я бодро сообщил, что да – пищевая, особенно на мёд. На что она с улыбкой сказала, что в центре Гамалеи пока на меду вакцины не делают. Потом кратко проинструктировала: укол сделаем, потом нужно будет посидеть полчаса, на случай возможных аллергических реакций. В процедурном кабинете попросили засучить рукав и сделали укол. Я уколы не очень люблю, поэтому не смотрел на процесс и ничего особенного не почувствовал. Как не почувствовал и спустя полчаса. Очень спешил, порывался уйти через 15 минут, но врач остановила: «Сидите, так положено». Потом мне поставили штампик в свидетельство о вакцинации.

Весь вечер я прислушивался к ощущениям, ждал появления жутких головных болей, нашел в аптечке «Нурофен» - расчехлил блистер с таблетками в ожидании неминуемого боестолкновения с побочными эффектами. Ночь прошла спокойно. Утром градусник флегматично показал мне 36,5. Кроме небольшого ощущения усталости в конце рабочего дня, последствий никаких не было. Теперь 29 декабря я должен получить вторую часть двухкомпонентной вакцины. Посмотрим, как отреагирую на нее. Но мне почему-то кажется, что в 2021-й я войду без побочных эффектов и с иммунитетом против болезни, которая так подпортила весь 2020-й.

Михаил Дмитриев, врач клинической лабораторной диагностики Городской клинической инфекционной больницы им. Боткина:

- Почему согласился на прививку? В первую очередь, чтобы защитить себя - работаю ведь в инфекционной больнице. Обе инъекции перенес в принципе хорошо. Было небольшое недомогание – субфебрильная температура 37 градусов и после вакцинации, и после ревакцинации. Держалась она примерно в течение дня, но ничего не принимал – обычно такую температуру не сбивают. Других побочных эффектов не наблюдал.

После первой инъекции особых ограничений не было. Может быть, только спортзал и прием душа. И конечно, соблюдал все необходимые правила гигиены и масочный режим.

Защитные антитела появились до ревакцинации. При максимальной разрешительной способности прибора 15,9-16 МЕ/мл у меня коэффициент позитивности составил 9,42 МЕ/мл. После второй прививки анализ не сдавал.

Ранее главный врач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о своем опыте вакцинации от коронавируса, написала «Фонтанка» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

«Я делал прививку. Как вы знаете, она состоит из двух компонентов. После первого в течение суток был гриппоподобный синдром. Это достаточно закономерно, и ничего страшного в этом нет. В результате сформирован хороший защитный титр антител. Который позволяет более спокойно работать, в том числе в «красной» зоне».

Надежда Крылова

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