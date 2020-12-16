Медицина обескровлена. Петербургская клиника отправляется за донорами в ТикТок 

В НМИЦ онкологии им. Петрова каждый день нужна кровь взрослым и детям, которые получают здесь лечение. Но, как говорят в центре, спад потока доноров, начавшийся еще весной, продолжается, все сотрудники – от медбратьев до заведующих отделениями сдают теперь кровь регулярно. Но этого мало. Поэтому специалисты отправляются за донорами в ТикТок.

7 пакетов гемокомпонентов на одного пациента

По словам специалистов НМИЦ онкологии им. Петрова, первый острый дефицит донорской крови они почувствовали весной, длится он по сей день – с периодическими «проблесками».

- Первый раз острую потребность в донорской крови мы ощутили в апреле, когда госпитализация пациентов после мартовского спада вновь начала набирать обороты, а доноры по-прежнему были в самоизоляции. Но настоящий дефицит пришел в октябре-ноябре, когда поток пациентов вырос еще больше, – рассказала «Доктору Питеру» заведующая отделением переливания крови НМИЦ онкологии Мария Мацнева.

Для сравнения. Если за 2019 год в центре кровь сдали 2 420 добровольцев, то в 2020-м - только 1 794 человека. Их число уменьшилось на четверть.

‒ К сожалению, многие кадровые доноры заболели, другие просто боятся посещать медицинские учреждения из-за эпидобстановки. От выездных мероприятий отказались студенческие донорские ячейки. А ведь именно за счет молодых добровольцев из студотрядов у нас был регулярный приток первичных доноров. И такая картина по всему Петербургу. В итоге мы вынуждены сами разыскивать доноров, - говорит Мария Мацнева.

Для пациентов с диагнозом «рак» время решает многое, если не всё - операции и химиотерапия должны проводиться «как по нотам», в определенное время. Ежедневно переливания крови нужны страдающим распространенными формами рака, они проходят высокодозную химиотерапию, готовятся к операции. В среднем на одного онкопациента требуется 7 пакетов гемокомпонентов - тромбоцитов, плазмы, эритроцитов и так далее.

Примут даже после COVID-19

Пока доноры в дефиците кровь для пациентов активно сдают все - врачи, медбратья, сотрудники отдела кадров, заведующие отделениями и повара.

- Я стал донором 11 лет назад. Впервые в отделение переливания крови меня привело любопытство и красивые агитплакаты, - рассказывает Иосиф Клушкин, студент, медбрат НМИЦ онкологии. - После первой донации понял, что моя кровь, возможно, помогла спасти чью-то жизнь, и это побудило стать донором еще раз. Для меня донорство ‒ образ жизни, большая ответственность и предмет гордости. Кровь невозможно создать, купить в аптеке или чем-то заменить. С развитием медицины количество пациентов, которым можно помочь, увеличилось, соответственно выросла и потребность в донорской крови. Я думаю, что каждый донор – настоящий герой. Чтобы помочь нуждающимся, он готов отдать самое дорогое ‒ свою кровь.

- В первый раз я стала донором лет 20 назад - сдала кровь для своей мамы, ей предстояла операция по поводу рака молочной железы. После этого решила, что могу сдавать кровь и помогать другим, тем более у меня первая положительная группа крови, которая подходит почти всем, - говорит Светлана Тимченко, шеф-повар, почетный донор НМИЦ онкологии им. Петрова. - Позже меня пригласили на сдачу тромбоцитов для деток, которые проходят курс химиотерапии. Почувствовала большую ответственность за их здоровье. Испытываю огромное удовольствие от сдачи каждой капельки крови, потому что я могу спасти чью-то жизнь. Мои коллеги почти все взяли с меня пример.

По словам заведующей отделением переливания крови НМИЦ онкологии им. Петрова, по будням на сдачу крови приходит по 7 доноров, но этого недостаточно.

- Желательно, чтобы их было 10, ведь во время опроса и обследования часть добровольцев может отсеяться по тем или иным причинам. Например, из-за повышенных лейкоцитов, что говорит о воспалительных процессах в организме, ‒ отметила Мария Мацнева.

Как сообщили «Доктору Питеру», медучреждению нужна любая донорская кровь, но сейчас особая нехватка «2-й положительной» (A Rh+) и «1-й отрицательной» (0 Rh-). Причем, как говорят специалисты центра, примут даже переболевших COVID-19.

«Если человек переболел COVID-19, он может стать донором крови через месяц после получения отрицательного результата теста на коронавирус и только в случае, если болезнь протекала в легкой форме. Если человек болел тяжело, то стать донором он сможет не раньше, чем через полгода», - сообщили «Доктору Питеру» в Песочном.

Общий язык с молодежью будут искать в ТикТок

Сейчас медики решили попробовать новый способ привлечения доноров – через видеоплатформу ТикТок, набирающую популярность и в России. Там, по мнению сотрудников НМИЦ, можно найти так необходимую молодежь 18+. Первый ролик уже готов – в ближайшую неделю его планируют опубликовать и посмотрят на отклик.

Пока же продолжат «по старинке» - приглашают всех неравнодушных горожан в ближайшую субботу, 19 декабря, с 9 до 12 часов прийти в отделение переливания крови (пос. Песочный, Ленинградская ул., дом 68, 1-й этаж административного корпуса). Желающих поучаствовать в донорской субботе просят предварительно позвонить по телефону (812) 439-95-17, чтобы записаться и получить рекомендации по подготовке к донации. Как уточняют в центре, дорога на общественном транспорте от станций метро «Проспект Просвещения» (маршрутка 680) или «Озерки» (автобус 109, маршрутка 259) может занять около получаса, а сама процедура не более 1-1,5 часа. Тех, кто не сможет приехать в эту субботу, будут ждать с 9 до 12 часов в будни. С собой надо взять паспорт.

В НМИЦ напоминают, что донорство – шанс позаботиться не только о чужом здоровье, но и о своем. Ведь доноры обязательно проходят медобследования перед донацией, поэтому могут следить за своими показателями и при необходимости вовремя обратиться к врачу.

© Доктор Питер