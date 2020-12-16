Стоимость одного года жизни пациента для российского бюджета может составить 2,5 млн рублей

Введение максимальной суммы затрат на терапию, которую государство готово отдать за один дополнительный год жизни пациента в декабре обсудит правоприменительная комиссия Министерства здравоохранения страны вместе с фарминдустрией.

Порог готовности платить (ПГП) — это референтное значение, которое отражает затраты, которые государство готово потратить на достижение определенного терапевтического эффекта для определенной категории больных. В этом случае такой терапевтический эффект измеряется одним годом качественной сохраненной жизни пациента.

Как сообщает «Фармацевтический вестник», препараты, стоимость терапии которыми окажутся ниже этого значения, будут автоматически попадать в Перечень ЖНВЛП, а более дорогие будет рассматривать комиссия. Об этом сообщил директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Виталий Омельяновский.

ЦЭККМП предлагает установить порог готовности платить (ПГП) в России на уровне 2,5 млн руб. для всех препаратов. При этом со временем он должен быть адаптирован для разных заболеваний, для разных категорий препаратов, например, для орфанных, онкологических, генно-инженерных и других, предназначенных для очень дорогостоящего лечения, поясняет Омельяновский.

О необходимости введения ПГП в России Омельяновский говорил еще в 2018 году. Тогда он пояснял, что затраты на один год сохраненной жизни по некоторым препаратам превышают 22 млн руб. (около 300 тыс. евро). При этом, пояснял Омельяновский, обычно зарубежные страны платят за такое лечение 50—60 тыс. евро, но не 300 тыс., так как у них установлен определенный порог готовности платить.

Как ранее писал Медвестник со ссылкой на Омельяновского, в регионах умирают люди, «которые не могут получить дешевой медицинской помощи» стоимостью 300 тыс руб. в год, а в перечень ЖНВЛП включаются лекарства, годовой курс лечения которыми стоит 18 млн руб. А все потому, что в России нет предельного порога финансирования лекарственного обеспечения. Эксперт считает, что включение препаратов в перечень часто происходит необъективно – в него попадают дорогостоящие лекарства, другие - дешевые не попадают, потому что не тратят деньги на продвижение. «Никто не говорит, что инновационные препараты не надо внедрять, но правила игры должны быть сформулированы», - сказал Виталий Омельяновский.

