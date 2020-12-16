Правительство разрешило соцработникам ухаживать за своими подопечными в больницах

Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство расширяет перечень соцуслуг для пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, из домов престарелых, пансионатов для пожилых и психоневрологических диспансеров. Теперь соцработник сможет ухаживать за пациентом в больнице, не оформляя лишние документы.

Согласно новому постановлению правительства, соцработники теперь смогут ухаживать за пожилыми пациентами и инвалидами в больницах, не оформляя лишних документов. Речь идёт о пациентах, которые живут в учреждениях социальной защиты (домах престарелых, пансионатах для пожилых и психоневрологических диспансерах) и которые попадают в больницы, будучи не в состоянии обслуживать себя самостоятельно - нуждаются в постоянной помощи социального работника.

«Сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется. Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга – сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения», - сообщается на официальном сайте правительства.

Подписанный премьер-министром документ внесет измнения в постановление от 24 ноября 2014 года №1236. В нем утверждены правила формирования и сам перечень соцуслуг, которые могут предоставлять их поставщики.

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