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После лечения в стационаре от COVID-19 есть риск возвращения в больницу

11:00, 16.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В первые полторы недели после выписки из больницы пациенты, перенесшие COVID-19, рискуют быть снова госпитализированными или умереть от осложнений.

После лечения в стационаре от COVID-19 есть риск возвращения в больницу
Фото: pixabay.com

К таким выводам пришли ученые Мичиганского университета, об их исследовании пишет Journal of the American Medical Association, сообщает «Лента.ру». Они  проанализировали данные о 2200 ветеранах, переживших госпитализацию в связи с коронавирусом, а также о 1800 пациентах, лежавших в больнице с пневмонией, и о 3500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Оказалось, что в первые 10 дней выписанные из больницы пациенты с COVID-19 имели на 40-60 процентов более высокий риск умереть, чем люди, лечившиеся от сердечной недостаточности или пневмонии, не связанной с коронавирусом. За первые два месяца умерли 9 процентов с коронавирусом и 20 процентов вновь попали в больницу. Однако по прошествии 60 дней этот риск становился меньше, чем при двух других заболеваниях.

По словам ученых, COVID-19 вызывает каскад проблем со здоровьем, которые не менее серьезны. Существенным фактором для повторной болезни является возраст пациентов: около половины ветеранов в возрасте 70-80 лет скончались в течение 60 дней после выписки из больницы. Более 22 процентов повторно поступивших в больницу ветеранов попали в реанимацию.

Рубрики: Инфекционные болезни

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