Больше четверти жителей США не хотят прививаться от коронавируса

По меньшей мере 27 процентов американцев — противники вакцинации. Скорее всего, они откажутся от нее, даже если препарат от COVID-19 будет бесплатным.

Об этом свидетельствуют данные исследования некоммерческой организации Kaiser Family Foundation, пишет «Лента.ру». Оно проводилось с 30 ноября по 8 декабря, в нем участвовали 1676 человек.

Отмечается, что большая часть отказывающихся от прививки — это члены Республиканской партии (42 процента) в возрасте от 30 до 49 лет (36 процентов).

Исследователи называют самую популярную причину отказа от прививки — опасения касательно возможных побочных эффектов (у 59 процентов опрошенных). Другая причина — недоверие по отношению к федеральным ведомствам, связанным с процедурой одобрения препарата.

Число американцев, которые однозначно или с большой долей вероятности сделают прививку от коронавируса, выросло. Сейчас их доля составляет 71 процент (на 8 процентов больше, чем три месяца назад).

Глава американской фармкомпании Moderna Стефан Бансель в конце ноября заявил, что стоимость вакцины от коронавируса будет колебаться от $25 до $37. Вакцина от компаний американской Pfizer и немецкой BioNTech будет стоить для Европейского союза примерно $18,34 за дозу.