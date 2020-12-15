В Петербурге суд взыскал с ВМА им. Кирова 7 млн рублей за неправильно принятые роды

За роды, принятые в ВМА 6 лет назад Городской суд Петербурга взыскал сегодня, 15 декабря с Военно-медицинской академии им. Кирова почти 7 млн рублей: 6 млн в качестве компенсации морального вреда и 800 тысяч рублей - за реабилитацию ребенка. Родившаяся девочка не видит, не слышит, не говорит.

Как рассказала адвокат бюро ONEGINgroup Ольга Зиновьева, трагедия произошла в 2014 году – петербурженка родила в клинике акушерства и гинекологии ВМА девочку:

- Как установлено судом на основании двух проведённых судебно-медицинских экспертиз, какого-либо наблюдения за состоянием плода в родах врачами академии не велось: обязательный КТГ-мониторинг не осуществлялся, УЗИ и допплерометрия маточно-плацентарного кровотока не выполнялись. В результате в клинике своевременно не установили развитие у плода острой гипоксии, что не позволило врачам изменить тактику принятия родов, в том числе на оперативную (кесарево сечение).

У новорождённой было диагностировано тяжёлое органическое поражение головного мозга, как говорят юристы, «носящее неустранимый и пожизненный характер». И сегодня девочка не видит, не слышит, не говорит, прогноз для медицинской реабилитации - неблагоприятный.

Клиника в ходе слушаний доказывала, что хроническая внутриутробная гипоксия и рождение ребёнка в тяжёлом состоянии обусловлены состоянием здоровья матери. Однако Городской суд встал на сторону пострадавшей стороны и взыскал 3 млн руб в качестве компенсации морального вреда матери, 3 млн рублей - компенсации морального вреда в пользу девочки, а также около 800 тыс рублей - расходы матери на медицинскую реабилитацию ребёнка.

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