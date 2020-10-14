В Петербург летит тысяча доз «векторовской» вакцины от COVID-19. Роспотребнадзор тоже ее ждет

В Петербурге ждут сегодня самолет с тысячью доз вакцины «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор». Об этом сообщил первый заместитель комздрава Андрей Сарана. По словам чиновника, сам он уже двукратно привился вакциной «Спутник V». В петербургском же Роспотребнадзоре пока медлят - ждут препарат из Новосибирска.

Как рассказал сегодня, 15 декабря, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, у Петербурга есть 5 150 доз вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи. Сегодня ожидается еще 1000 доз вакцины от новосибирского центра «Вектор».

- Сегодня мы ожидаем самолетом из Новосибирска тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона». Мы вчера ее ждали, но не сложилось по погодным условиям. Соответственно, общая численность будет 6 150 вакцин. Так как мы делаем по две инъекции одному человеку с периодичностью 21 день, то тысячи доз (новой вакцины) хватит на 500 человек. Предполагается, что до конца года будет еще поступление вакцин - по разным сведениям, около 100-110 тысяч доз. В январе поступит около 500 тысяч доз, которые тоже нам авансированы. Пока подтверждающих документов мы не видели, но во всяком случае, намерения такие федеральным центром высказаны, - сказал первый заместитель главы комздрава.

В Петербурге прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» делают пока только медикам и в двух прививочных пунктах – в 40-й больнице в Сестрорецке и на базе поликлиники №68 Красногвардейского района. По словам Андрея Сараны, привились 254 человека.

- Переносится вакцина достаточно хорошо. Кроме болезненности в месте инъекции, буквально в единичных случаях в течение первых суток поднимается температура до 38,5 градусов. Никаких других ощущений у прививающихся нет. Мы видим в динамике у них нарастание количества защитных антител, - сказал чиновник.

До конца этой недели в городе планируют открыть еще 12 пунктов вакцинации, а до конца года - дополнительно 56. В итоге общее количество пунктов должно вырасти до 70. По мере поступления вакцины начнут прививать других категорий работников из групп риска – педагогов, работников социальной и транспортной сферы, ЖКХ, полицейских.

Как рассказал Андрей Сарана, он уже привился двукратно вакциной «Спутник V», антитела тоже появились. А вот в петербургском Роспотребнадзоре, видимо, ждут «свою» вакцину от ведомственного центра «Вектор» в Новосибирске.

- Я еще не привилась. Мы ожидаем поставку «ЭпиВакКороны» и в ближайшее время обязательно я лично привьюсь, - сообщила журналистам заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского Роспотребнадзора Ирина Катаева.

По словам главного внештатного эпидемиолога комитета по здравоохранению Ленобласти Елены Хорьковой, она еще не прошла вакцинацию от коронавируса – в области сегодня тоже прививают только медиков. Работают 6 прививочных пунктов: на базе Ленинградской областной клинической больницы в Петербурге, а также межрайонных больниц - Всеволожской, Выборгской, Кингисеппской, Тихвинской и Тосненской. Планируется, что к концу 2020 – началу 2021 года заработают 23 пункта – в каждом районе 47-го региона.

- Привиты уже 79 медиков, до конца недели планируем привить до 500 человек. Поставлено в Ленобласть 1524 дозы вакцины (от центра им. Гамалеи). Ожидаем, что более 1600 доз поступит до конца года, - сказала главный эпидемиолог области.

По словам Елены Хорьковой, прививающиеся областные медики переносят прививки хорошо – без тяжелых реакций.

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