Два известных препарата от гипертонии допустят в аптеки только после проверок Росздравнадзора

Росздравнадзор перевел на посерийный контроль качества два препарата для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - это "Лозартан" и "Бисопролол-Прана". До этого в ходе посерийной - выборочной проверки этих лекарств выявлялись нарушения.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приняла решение о переводе лекарственных средств «Лозартан» производства ООО «Пранафарм» (Россия) и «Бисопролол-Прана» (того же производителя) на посерийный выборочный контроль качества.

Как сообщает Роспотребнадзор, изначально лекарственные препараты подверглись посерийной проверке. В некоторых сериях препарата «Бисопролол-Прана» в ходе проверки были выявлены нарушения (...) по показателю «Родственные примеси». В лекарстве «Лозартан» эксперты выявили нарушения по показателю «Растворение». Все лекарственные средства с нарушениями, согласно документации Росздравнадзора, будут выведены из оборота.

Теперь лекарства не смогут поступить в гражданский оборот до тех пор, пока Росздравнадзор не удостоверится в качестве других серий препаратов, поступающих в оборот.

«Бисопролол-Прана» назначают при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, для профилактики приступов стенокардии. Показания для «Лозартана» - артериальная гипертензия, защита почек у пациентов с сахарным диабетом второго типа с протеинурией и хроническая сердечная недостаточность.

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