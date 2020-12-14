Еда предупреждает рак. Петербургские ученые создают продукты для профилактики онкологических заболеваний

Ученые НМИЦ онкологии им. Петрова работают над созданием функциональных продуктов, которые можно будет использовать для профилактики рака и других заболеваний. Пока неясно, что это будет – молочные продукты или перекусы вроде снеков. Исследование выполняется на средства гранта Российского научного фонда, рассчитанного на четыре года. Сумма гранта 20 млн руб.

Функциональными называют продукты, специально обогащенные биологически активными микронутриентами – витаминами, минералами и другими полезными веществами, рекомендуемыми для профилактики разных заболеваний. Они уже давно появились на специально выделенных полках супермаркетов – например, продукты для детей и беременных, обогащенные полезными элементами, продукты для аллергиков, диабетиков, для страдающих от лишнего веса или, наоборот, от его недостатка, продукты с добавками, полезными при заболеваниях сердца, печени и др. Но механизм их воздействия на организм при определенных патологиях и для их профилактики прежде не изучался так, как это происходит сегодня в НМИЦ онкологии.

Известно, что здоровье человека примерно на 60-70% зависит от образа жизни, в том числе питания, остальное – вопросы генетики, экологии. Врачи говорят, что в нашем рационе не хватает питательных и биологически активных веществ, при этом и качество продуктов невысокое. Особенно важно правильное и сбалансированное по макро и микронутриентам питание для пожилых и людей с предрасположенностью к метаболическому синдрому, ожирению, сахарному диабету второго типа, предраковым и онкологическим заболеваниям. Они должны получать комплекс биологически активных веществ в легко усваиваемой форме для снижения риска возникновения и коррекции этих заболеваний.

В 2020 году Российский научный фонд выделил грант - 20 млн рублей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова на проект «Новые функциональные продукты питания с биологически активными веществами из побочных продуктов пищевой промышленности и растительного сырья для превентивной медицины, здоровья и долголетия». Петербургские ученые работают над ним с коллегами из Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). Работа будет длиться с 2020-го по 2023 год.

Как рассказали «Доктору Питеру» в НМИЦ онкологии им. Петрова, обогащение продуктов питания ценными биологически активными веществами (БАВ) направленного действия, до сих пор не изучались так тщательно, как планируется в ходе уже начатых исследований петербургских ученых. Сегодня исследователи из НМИЦ онкологии на экспериментальных моделях у лабораторных животных проверяют эффективность действия биологически активных веществ (БАВ) из растительных экстрактов, способных предупреждать и снижать динамику развития фоновых, предраковых и онкологических заболеваний. Речь идет о метаболическом синдроме, в том числе сахарном диабете второго типа, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, раке простаты, мастопатии, раке молочной железы. Планируется, что наиболее активные и безопасные из БАВ станут основой для создания рецептуры функциональных продуктов питания, а нормативно-техническая документация будет представлена на регистрацию в государственные органы.

Исследователи из Уральского университета занимаются экстрагированием (выделением) биологически активных веществ из растений с помощью разных технологий (химических, ферментативных методов, ультразвуковой обработки и сверхкритической флюидной). Они разрабатывают новые методики получения новых форм БАВ (например, субмикронных капсул) из растительного сырья и побочных продуктов сельхозпроизводства, которые можно вводить в состав различных продуктов.

Ученые уже отчитались о результатах первого этапа исследования, во время которого они изучали воздействие БАВ на основе экстрактов растительного сырья на крыс с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Животные были разделены на шесть контрольных групп: первая получала плацебо (питьевую воду), вторая – синтетический препарат финастерид, третья, четвертая, пятая и шестая – различные БАВ, выделенные из горца больджуанского, корней кудзу, факторов роста хлореллы (CGF), астаксантина.

Выяснилось, что растительные экстракты уменьшают развитие доброкачественной гиперплазии у животных, хотя их эффективность несколько уступает эффективности финастерида – синтетического лекарственного соединения, применяемого для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы у мужчин. При этом экстракты не вызывают тех побочных явлений (нарушений сексуальной функции), возникновение которых, согласно инструкции к препарату, может сопровождать прием финастерида.

Продолжается работа по изучению влияния БАВ на метаболический синдром и диабет второго типа у лабораторных животных. На следующих этапах проекта ученые из Петербурга и Екатеринбурга будут исследовать воздействие биологически активных веществ на другие экспериментальные модели: рак предстательной железы, мастопатию, рак молочной железы.

Пока непонятно, где можно будет приобретать такие продукты – в супермаркете или в аптеке, использовать их для профилактики можно всем или только по назначению врача. Медики утверждают, что уже есть заинтересованные промышленные партнеры, которые готовы организовать массовое производство. В каких видах продуктов будут использоваться вещества для профилактики предрака и рака, тоже еще неясно. В НИИ онкологии говорят, что это могут быть хлопья, снеки, батончики, молочная продукция и другие.

© Доктор Питер