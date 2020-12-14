«Не встречайте Новый год с нами и COVID-19». Врачи из красных зон запустили флешмоб - медики просят в праздники остаться дома

«Не встречайте Новый год с нами и COVID-19». Врачи из красных зон запустили флешмоб - медики просят в праздники остаться дома17:39, 14.12.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Кубанские врачи запустили флешмоб в Instsgram: медики фотографируются в СИЗах, в руках у них - плакаты с надписью: "Не встречайте Новый год с нами и COVID-19". Таким способом врачи, работающие в красных зонах, просят всех встречать Новый год дома и лишний раз не появляться в общественных местах.
Врачи Краснодарского края призвали жителей региона провести Новый год в кругу семьи - они запустили флешмоб под хэштегом «НеВстречайтеНовыйГодсНами» в Instsgram. В социальной сети распространяются фотографии медиков из красных зон Краснодара, Ростова-на-Дону, Крыма, Новороссийска и других городов, новые фотографии появляются каждый час. К ним присоединились коллеги из больниц и поликлиник, которые не работают в красных зонах. Все медики просят одного: оставаться в праздники дома.
Почти каждый пост после слов призыва заканчивается фразой: «Ну что, проведем этот Новый год дома?»
Флешмоб добрался и до Петербурга, в Instsgram начали появляться фото медиков с локацией «Санкт-Петербург», под ними тот же хэштег.
Акцию заметили в Минздраве РФ. Официальный аккаунт ведомства выложил один из постов кубанских медиков к себе в сторис. Пользователи соцсети бурно отреагировали на акцию медработников. Жители из разных городов под постами начали писать слова поддержки врачам, желать сил и терпения в борьбе с инфекцией, а также делиться публикациями с другими пользователями.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Это те самые медики, которые массово выписывают арбидол и всеми силами отмазываются от тестов на короновирус?
Женечка : спросите сами, когда в реанимации будете лежать
А я поддержу Женечку. У меня опять два пациента, которым в поликлинике мазки не делали, пошли в частную лабораторию и там "плюс". Зооветеринарная медицина поласковей будет, там хотя бы избавляют от страданий. Арбидол- не припомню, а ремантадин при положительном ПЦР на ковид, со слов пациента, встречался.