Как живут люди-бабочки. Фонд создал онлайн-игру для детей с тяжелыми кожными заболеваниями

Благотворительный фонд «Дети-бабочки» создал онлайн-игру BELA Quiz, которая поможет пациентам больше узнать о тяжелых генетических заболеваниях кожи, а всем желающим — проверить и укрепить свои знания в этой области. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store.

BELA Quiz - это информационно-развлекательная викторина, в основу которой легли вопросы о различных генетических заболеваниях кожи, таких как буллезный эпидермолиз, ихтиоз, ксеродерма и прочие. Квиз состоит из 6 раундов, в каждом по 3 вопроса. Всего в игре больше тысячи вопросов, они разбиты по темам, например, по уходу или медицинским аспектам конкретного заболевания. У игры 2 режима: можно сразиться с живым соперником, для этого надо пригласить друга, или же играть с ботом. В приложении ведется аналитика, на основе которой составляется рейтинг игроков.

Цель BELA Quiz — дать возможность пациентам с такими диагнозами узнать больше о своих заболеваниях и познакомиться с другими пациентами, врачам — проверить и дополнить свои знания в этой сфере. Все желающие с помощью игры узнают о специфике этих болезней и проблемах, с которыми сталкиваются пациенты.

Как отмечает основатель и руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова, игра создана в соответствии с актуальным образовательным трендом — геймификацией, благодаря этому информация легко усваивается и надолго остается в голове. «Игровой соревновательный формат BELA Quiz привлечет пользователей, которые никогда не слышали о таких заболеваниях, как буллезный эпидермолиз и ихтиоз, или знают о них совсем мало. Так что викторина будет способствовать распространению знаний об этих болезнях в обществе», — рассказывает она.

Игра создана фондом за счет средств гранта от департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в рамках программы «Открывая мир бабочек». Приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store.

© Доктор Питер