Благотворителям станет легче. Голикова поручила включить в ОМС часть забот и затрат по подготовке к трансплантации костного мозга

Благотворителям станет легче. Голикова поручила включить в ОМС часть забот и затрат по подготовке к трансплантации костного мозга15:12, 14.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Подготовка к жизнеспасающим операциям по пересадке клеток костного мозга в нашей стране доступна пациентам только при участии благотворительных фондов. Поиск доноров, медицинское обследование и тканевое типирование доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток организовывают в основном, они. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила профильным ведомствам представить предложения о частичном введении подготовки к трансплантации костного мозга в базовую программу ОМС.
Минздраву, Минфину и Федеральному фонду ОМС к 1 июня надо представить предложения о возможности финансирования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования обследования и тканевого типирования родственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Расчет такой - до 5 доноров на пациента. В программу ОМС предлагается также включить пред- и посттрансплантационный периоды, в том числе медицинское обследование, типирование, сопроводительную терапию и лечение пациента в случае осложнений после операции. Об этом говорится в поручениях вице-премьера Татьяны Голиковой после ноябрьского заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Также вице-премьер поручила региональным властям в сфере здравоохранения к 1 февраля 2021-го представить в Минздрав информацию о мощности отделений местных клиник, занимающихся трансплантацией костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, и посчитать потребность в аллогенной (родственной и неродственной – Прим. ред.) и аутологичной (пересадка собственных клеток) трансплантациях.
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Кроме того, профильным ведомствам вместе с властями субъектов РФ надо подумать до 1 апреля о целесообразности создания Межрегиональных центров пересадки костного мозга для взрослых и детей, чтобы сделать этот вид помощи доступнее для пациентов. Чиновникам надо не только подумать, но и поискать возможные источники и механизмы их финансирования.
В списке поручений Минздраву - вместе с медицинскими НКО и врачами разработать временные методические рекомендации по проведению HLA-типирования доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и взаимодействию существующих баз данных этих доноров. Срок - первый квартал следующего года.
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© Доктор Питер
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