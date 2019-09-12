Благотворителям станет легче. Голикова поручила включить в ОМС часть забот и затрат по подготовке к трансплантации костного мозга

Подготовка к жизнеспасающим операциям по пересадке клеток костного мозга в нашей стране доступна пациентам только при участии благотворительных фондов. Поиск доноров, медицинское обследование и тканевое типирование доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток организовывают в основном, они. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила профильным ведомствам представить предложения о частичном введении подготовки к трансплантации костного мозга в базовую программу ОМС.

Минздраву, Минфину и Федеральному фонду ОМС к 1 июня надо представить предложения о возможности финансирования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования обследования и тканевого типирования родственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Расчет такой - до 5 доноров на пациента. В программу ОМС предлагается также включить пред- и посттрансплантационный периоды, в том числе медицинское обследование, типирование, сопроводительную терапию и лечение пациента в случае осложнений после операции. Об этом говорится в поручениях вице-премьера Татьяны Голиковой после ноябрьского заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Также вице-премьер поручила региональным властям в сфере здравоохранения к 1 февраля 2021-го представить в Минздрав информацию о мощности отделений местных клиник, занимающихся трансплантацией костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, и посчитать потребность в аллогенной (родственной и неродственной – Прим. ред.) и аутологичной (пересадка собственных клеток) трансплантациях.

Кроме того, профильным ведомствам вместе с властями субъектов РФ надо подумать до 1 апреля о целесообразности создания Межрегиональных центров пересадки костного мозга для взрослых и детей, чтобы сделать этот вид помощи доступнее для пациентов. Чиновникам надо не только подумать, но и поискать возможные источники и механизмы их финансирования.

В списке поручений Минздраву - вместе с медицинскими НКО и врачами разработать временные методические рекомендации по проведению HLA-типирования доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и взаимодействию существующих баз данных этих доноров. Срок - первый квартал следующего года.

Трансплантация костного мозга и аллогенных (неродственных) гемопоэтических стволовых клеток для взрослых и детей с онкологическими, иммунологическими и генетическими заболеваниями часто становится единственным шансом на выживание. Одной из главных проблем в таких операциях остается поиск совместимого донора — дорогое мероприятие, которое не оплачивается государством. Сама трансплантация проводится в рамках выделенной квоты за счет бюджетных средств, а поиск и так называемая активация донора, как правило, за счет благотворительных организаций. «Активация» подразумевает обследование донора, развернутое типирование клеток, наблюдение после операции, для доноров из других регионов - дорогу, проживание и питание. По словам специалистов, поиск подходящего донора за рубежом может обойтись более чем в 20 тысяч евро. Найти донора в России проще и дешевле, для чего более 10 лет назад в Петербурге начали создавать собственную единую базу — Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Сейчас в него входят в общей сложности более 90,6 тысяч человек, из них почти каждый пятый — петербуржец (более 20,6 тысяч человек).

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