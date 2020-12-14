Названа самая заразная группа пациентов с COVID-19

На протяжении двух месяцев могут быть заразны подхватившие коронавирус люди с ослабленным иммунитетом, например, страдающие от онкологических заболеваний.

Об этом говорится в открытом письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicin, сообщает «Лента.ру». Специалисты исследовали выделения живого вируса у онкобольных. Как оказалось, пациенты с ослабленным иммунитетом после лечебных процедур могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев, пришли к выводу ученые.

Согласно действующим рекомендациям по мерам предосторожности при COVID-19 Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заболевшие COVID-19 заразны десять дней. Поэтому, резюмировали исследователи, следует пересмотреть нормы относительно пациентов с ослабленным иммунитетом.