Есть ли у вас проблемы с сердцем? Ученые говорят: вы можете проверить это всего за одну минуту

Если вы сможете преодолеть 60 лестничных ступенек в течение одной минуты, вероятнее всего, ваше сердце в порядке. Так, по крайней мере, утверждают ученые из кардиологического центра в Испании (Университет города Ла-Корунья). Исследователи пришли к выводу, что такой простой и дешёвый тест может каждому из нас дать понять, не пришло ли время обращаться к врачу.

Исследование проводилось на 165 пациентах, у которых подозревали проблемы с коронарными сосудами. В группу включали людей с такими симптомами, как боли в груди и одышка, сообщает подробности издание HealthyDay news.

Сначала пациентов исследовали традиционным способом - они ходили по специальной беговой дорожке, которую постепенно ускоряли до момента, пока пациент не устанет. Так обычно врачи всего мира начинают проверять работоспособность вашего сердца. После 20-минутного отдыха пациентам предлагалось преодолеть четыре лестничных пролета в клинике (60 ступенек) в быстром темпе, без остановки (но не бегом).

Затем ученые сравнили результаты обоих тестов и увидели, что те пациенты, которые поднялись по ступенькам за 40-45 секунд показали на дорожке результат выше 10 MET (метаболический эквивалент). Именно такой результат обычно свидетельствует об отсутствии у пациента серьезных проблем с коронарными сосудами. Пациенты, которые преодолели 60 ступенек больше, чем за 1,5 минуты, показывали на беговой дорожке результат ниже 8 MET. Это свидетельствовало об определенных проблемах с сердцем.

Испанский метод был презентован в минувшую пятницу на онлайн конференции европейских кардиологов. Доктор Патиеро, руководитель исследований в своем релизе написал: «Это простой и доступный способ проверить здоровье вашего сердца. Если вы не можете преодолеть за одну минуту четыре лестничных пролета, у вас есть весомый повод обратиться к врачу».

© Доктор Питер