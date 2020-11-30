Главный микробиолог Минздрава – врачам: Не назначайте антибиотики пациентам с COVID-19 без осложнений

Главный внештатный микробиолог Минздрава, член-корр РАН Роман Козлов призвал пациентов и врачей «бережнее относиться к антибиотикам». По словам специалиста, в противном случае пациенты рискуют получить «большое количество проблем» со здоровьем, а многие сегодня излечимые инфекции вновь станут смертельными.

Главный микробиолог России обратился через сайт Минздрава к пациентам и врачам, призвав всех не принимать и не назначать антибиотики при вирусных инфекциях, включая COVID-19 без показаний – наличия бактериальных осложнений. Специалист напомнил, что у таких препаратов, как в принципе и у всех лекарств, есть побочные эффекты - они могут вызывать аллергические реакции, нарушения работы сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Если пациенты будут пить их без консультации с врачом, то могут заработать большое количество проблем со здоровьем. Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков приведет в итоге к возвращению смертельных инфекций, которые сегодня легко лечатся.

«В результате бесконтрольного приема антибиотиков, мы рано или поздно столкнёмся с тем, что они перестанут действовать, и нам нечем будет лечить бронхиты, пневмонии, цистит, гайморит и другие инфекции. Люди снова начнут умирать от тех болезней, которые еще несколько лет назад легко можно было вылечить приёмом нескольких таблеток», - говорится в обращении эксперта.

Врачей микробиолог призвал осторожнее назначать антибиотики пациентам с вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной.

«Пожалуйста, относитесь к ним (антибиотикам) бережно. Не назначайте их пациентам с новой коронавирусной инфекцией и другими вирусными инфекциями без наличия бактериальных осложнений. Нерациональное назначение антибиотиков может приводить к развитию побочных реакций, в том числе потенциально летальных, и к нежелательным лекарственным взаимодействиям», - пишет специалист.

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