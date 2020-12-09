Роды с водной релаксацией станут доступны петербурженкам со следующей недели. Долгострой на Орджоникидзе вводят в эксплуатацию

Семилетняя эпопея строительства нового корпуса родильного дома № 9 в Петербурге заканчивается под Новый год. В нём откроется первый в городе психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном.

Завершенную стройку инспектировал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. Как сообщили в пресс-службе Смольного, он осмотрел новое пятиэтажное здание, в котором организован родильный дом на 215 мест. Ежедневно в нём смогут принимать до 50 будущих мам и первые пациентки появятся в нём в ближайший понедельник, 14 декабря.

«В новом корпусе созданы все необходимые условия как для оказания высококвалифицированной помощи петербурженкам в период беременности, в родах, и на послеродовом этапе, так и для максимально комфортного пребывания молодых мам и малышей», - отметил вице-губернатор. Он обсудил с главврачом медучреждения Вячеславом Болотских возможность создания на базе роддома городского перинатального центра.

В новом здании общей площадью 10 209,4 кв.м размещены консультативно-диагностическое отделение (на 200 посещений в смену), оздоровительный центр для беременных с бассейном, приёмное отделение, отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных на 12 коек, отделение интенсивной терапии и реанимации женщин на 10 коек, отделение экстракорпорального оплодотворения, родовое отделение (15 родовых палат) и операционный блок на 5 операционных залов. А в перспективе предусмотрена возможность увеличить число мест для рожениц до 250.

Напомним, здание СПб ГУЗ «Родильный дом №9» (ул. Орджоникидзе, д. 47) было построено и введено в эксплуатацию в декабре 1983 года. В 2013 году на территории родильного дома № 9 начато строительство нового здания, проектирование которого статровало еще в 2011 году. В 2018 году по поручению губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова было выделено дополнительное финансирование на завершение работ в возводимом корпусе роддома.

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