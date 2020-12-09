Петербуржцев с ковидом повезли в центр им. Алмазова - на Пархоменко

Сегодня НМИЦ им. Алмазова открывается на прием пациентов с ковидом. С 10.00 в клинику на улице Пархоменко скорая помощь доставляет петербуржцев. Для них подготовлены 250 коек. Плановый прием в этом подразделении центра закрыт, но продолжается на ул. Аккуратова и на площадке института им. Поленова на Маяковской.

Прием пациентов с ковидом в НМИЦ им. Алмазова открылся сегодня, 9 декабря. В стационаре, рассчитанном на 301 койко-место, принимать пациентов будут на 250 - мощности стационаров обычно сокращаются при переводе на инфекционный режим работы.

Напомним, в первую волну эпидемии эта федеральная клиника также участвовала в оказании помощи петербуржцам с новой коронавирусной инфекцией. Тогда было открыто вдвое больше инфекционных коек – пациентов принимали в корпусе на ул. Аккуратова и на площадке Института им. Поленова на Маяковской.

Федеральные клиники с осени перепрофилировали для петербуржцев с коронавирусной инфекцией около тысячи коек. Их принимают в НИИ фтизиопульмонологии, ПСПбГМУ им. Павлова, СЗОМНКЦ им. Соколова (122-я больница), больнице им. Петра Великого (СЗГМУ им. Мечникова), СПбГПМУ.

© Доктор Питер