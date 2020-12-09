Швейцарские исследователи выяснили, что останется надолго после ковида

Медики альпийской страны выявили симптомы COVID-19, которые остаются у выздоровевших на многие недели, а у кого-то и на месяцы. Даже если сама болезнь протекала в лёгкой форме.

Результаты их исследований опубликованы в Annals of Internal Medicine. Ученые пытались выяснить, какие признаки болезни остаются с пациентами после официального выздоровления. Для этого врачи и эпидемиологи из Женевского университета, больниц этого города, главного управления здравоохранения одноимённого кантона и Международного комитета Красного креста создали систему наблюдения за пациентами с COVID-19. Выбрали 669 человек (60% из них - женщины), средний возраст перенёсших новое опасное заболевание составил 42,8 года, а протекало оно у них в основном в лёгкой форме (в стационарах лечились 40 человек). Все перенесли заболевание весной.

По предположению авторов исследования, все участники эксперимента должны были быстро поправиться, однако даже спустя шесть недель после выявления инфекции треть из них продолжала ощущать некоторые симптомы заболевания.

Например, на усталость продолжали жаловаться 14 процентов из них, на потерю вкуса (или вкуса и запаха) — 12 процентов, на одышку — девять процентов, на кашель — шесть процентов, а на головные боли — три процента.

"Хотя за прошедшие месяцы после начала пандемии накоплены значительные медицинские и научные знания о COVID-19, многие аспекты этой болезни остаются загадкой, в частности те, что относятся к ее развитию и долгосрочным последствиям ", - отметили эпидемиологи.

Швейцарские врачи отметили, что продолжают это исследование, они намерены мониторить состояние испытуемых в течение 12 месяцев после заражения.

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