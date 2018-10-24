Минздрав готов запретить частникам заниматься суррогатным материнством. Репродуктологи против

В России могут ввести отдельную лицензию на оказание медицинских услуг по программе суррогатного материнства и разрешить оказывать их только госклиникам. Такое предложение прозвучало сегодня в Общественной палате РФ, причем Минздрав его поддержал. По мнению президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, это нововведение не решит проблем, возникающих вокруг суррогатного материнства.

Минздрав допускает введение отдельной лицензии на предоставление услуг суррогатного материнства и разрешение оказывать их только государственным клиникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елену Байбарину, которая приняла участие сегодня, 8 декабря, в обсуждении проблем суррогатного материнства в Общественной палате РФ.

«Нам кажется разумным предложение об ограничении лицензирования частных медицинских центров. Это мы можем сделать введением отдельной лицензии на использование суррогатного материнства, одним из лицензионных требований может быть наличие только государственной формы собственности. Тогда это решит многие вопросы учета, соблюдения законодательства», - сказала специалист Минздрава, добавив, что в России предоставлением услуг на основе вспомогательных репродуктивных технологий занимается 424 государственные и 825 частных клиник.

Кроме введения отдельной лицензии, участники заседания в ОП РФ предлагали еще запретить рекламу медицинских услуг суррогатного материнства, а также использование репродуктивных технологий для суррогатного материнства иностранцам. Минздрав поддержал.

Но специалисты оценивают эти предложение неоднозначно. Как рассказал «Доктору Питеру» профессор Владислав Корсак, президент Российской ассоциации репродукции человека, проблемы, которые сегодня возникают вокруг суррогатного материнства, мало относятся к медицине. Специалист тоже участвовал в сегодняшней встрече и назвал четырехчасовое обсуждение тяжелым и противоречивым. В частности, по мнению профессора Корсака, в введении отдельной лицензии на предоставление услуг суррогатного материнства нет никакого смысла.

- Проблемы не в медицинской помощи, а в околомедицинской. Вокруг этого, действительно, сформировались агентства, которые вообще никак не контролируются и не лицензируются. Ничего у них нет. Спрашиваешь: «А вы кто?». Они просто посредники – не медики, не юристы. Да, есть пострадавшие, мам обманывают – в этом разбираются следователи. Но нарушения и преступления есть в любой области, не только в суррогатном материнстве, - говорит специалист.

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При этом Владислав Корсак отмечает, что новшество в виде отдельной лицензии может, наоборот, навредить развитию вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), нарушив принципы конкуренции.

- У нас равенство прав собственности. Государственные центры выполняют всего около трети всех услуг ВРТ. В свое время ЭКО и ВРТ уцелели благодаря именно частным клиникам. В 1995 году в стране был всего один государственный центр, где этим занимались – Центр акушерства и гинекологии им. Кулакова. Всё остальное закрылось, - вспоминает президент РАРЧ.

По словам специалиста, по итогам последних 15 лет суррогатное материнство составило всего 1,4% от всего объема помощи, оказанной с применением вспомогательных репродуктивных технологий. С помощью ВРТ появились на свет около 350 тысяч детей, у сурмам родились 4,5 тысячи малышей. «Про что мы говорим, про какую государственную проблему?», - недоумевает врач.

Суррогатное материнство не раз становилось темой обсуждения политиков, общественников, а также причиной громких скандалов - между сурмами и биологическими родителями, детей, которых вынашивают в России для родителей-иностранцев. Три года назад, к примеру, суррогатное материнство предлагали даже полностью запретить, но профильный комитет Госдумы тогда отклонил законопроект. А в 2018-м словосочетание «суррогатное материнство» депутаты хотели избавить от негативного оттенка, заменив суррогатное на донорское.

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