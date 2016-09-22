Под удар молнии угодили 13 австралийских учеников и два учителя. Парамедики спасли всех

Электрический разряд пришелся на бассейн одной из школ Квинсленда, где в это время шел урок физкультуры. Детям и взрослым понадобилась помощь медиков.

О происшествии в одной из школ австралийского города Гладстон в штате Квинсленд 8 декабря сообщает Australian Broadcasting Corporation. Как сообщает издание, молния угодила в бассейн учебного заведения, как раз в тот момент, когда взрослые прервали занятие из-за грозовых раскатов и дали команду детям выходить из воды.

По данным службы скорой помощи австралийского города, дети в возрасте от 10 до 12 лет и двое взрослых были доставлены в больницу с травмами, полученными от удара электрического тока, но к счастью, в основном, лёгкими. «Покалывание в нижних конечностях, это было очень распространенной жалобой среди всех пациентов», - заявил сотрудник службы скорой помощи Квинсленда Грег Кристенсен. Все пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщают медработники.

Некоторые очевидцы происшествия утверждают, что разряд пришелся не в воду, а между двумя деревьями, растущими в непосредственной близости от бассейна, что, возможно, и спасло детей и взрослых.

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Накануне синоптики предупреждали о возможных сильных грозах в разных городах Австралии.

© Доктор Питер