В "красной зоне" петербургской больницы пожаловались: "Работаем, как в аду"

«Ни одного заявления об увольнении от сотрудников «красной зоны» не поступало», - сообщили «Доктору Питеру» в администрации Мариинской больницы в ответ на публикации в СМИ о жутких перегрузках для врачей. В больнице считают, что так проявляется накопленная усталость. Да, медики в стационарах очень устали – число ежедневно госпитализируемых не уменьшается и среди них практически нет легких.

«Я уже в прямом смысле живу на работе, как и коллеги. Одно утро не отличается от другого: приезжаю, переодеваюсь и иду в зону. А там уже больных кладут в коридорах и дополнительные кровати ставят в палатах. На улице очереди из скорых — в основном вечерами. Классика, как в прошлую волну. Только теперь мы, конечно, лучше понимаем, что делать. Вот, наверное, поэтому нас и урезали. (…) В итоге работаем как в аду: по 40 больных на одного врача за 1,25 ставки. По 9–15 часов, 5 дней в неделю. А бывает, что на отдых всего сутки. Градус протестных настроений растёт, думаем увольняться», - процитировал канал mash.moyka врача Мариинской больницы.

Врачи ковидных стационаров устали от напряженной работы в неудобном облачении (в СИЗах). Им тяжело двойне оттого, что в отличие от весны, когда еще была надежда на то, что работа в чрезвычайных условиях временная, теперь понятно, что эпидемия пришла надолго. Госпитализированных пациентов меньше не становится, и, опять же, в отличие от первой волны, среди них практически нет легких. Врач Мариинской больницы сообщает, что сейчас запрещено работать в «красной зоне» совместителям, из-за этого не хватает рук. Нагрузка на тех, кто остался, выросла: «Есть сведения, что процесс увольнений уже пошёл, и заявления ложатся на стол новому главврачу».

Однако, как выяснил «Доктор Питер», заявлений от сотрудников «красной зоны» никто не видел. Во всяком случае пока. Сегодня Мариинская больница дала официальный комментарий:

- В Мариинской больнице созданы все условия для персонала, работающего в «красной зоне». Труд врачей-совместителей практически не используется в связи с необходимостью соблюдения норм противоэпидемической безопасности: сотрудник не может работать одновременно в чистом и ковидном стационаре. В помощь врачам и медсёстрам отделений на работу приняты врачи-стажёры и студенты медицинских ВУЗов и колледжей. Всего в больнице работают 1556 сотрудников – больше, чем во время «первой волны».

Стационар учел опыт работы весной и летом 2020 года, в результате чего осенью была произведена более рациональная расстановка кадров, позволяющая повысить качество оказываемой медицинской помощи. Так, больница при переходе на работу с ковидными больными сохранила институт «лечащего врача»: один и тот же доктор ведет больного каждый день, выходя на работу с 8 утра до 17 часов вечера. В остальное время работают дежурные врачи. Это позволяет обеспечить качественное ведение больного и контроль за всеми этапами оказания медицинской помощи. В помощь врачам-инфекционистам сформированы консультативные бригады хирургов, пульмонологов, физиотерапевтов, медицинских психологов и других специалистов.

Норма нагрузки на врача сформирована с учетом требований Приказа МЗ России 198н. Часы сверх норматива оплачиваются дополнительно.

Кроме того, в больнице организован мониторинг состояния здоровья сотрудников и патронаж заболевших, проходящих лечение амбулаторно. В отдел кадров или администрацию Мариинской больницы массовых обращений с заявлениями об увольнении не поступало.

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