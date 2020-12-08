Фитнес-клубы не у дел. Врачи назвали достаточное для продления жизни время ежедневных физических нагрузок

Изнурять себя многочасовыми занятиями на тренажерах и беговых дорожках для того, чтобы оставаться в хорошей форме, совсем не обязательно. Исследования международной группы ученых из Норвегии, Швеции, Британии и США показали, что испытывающему острый дефицит времени горожанину не нужно выделять времени на спортзал – достаточно любой физической активности на протяжении "школьной перемены".

Исследователи предложили свой способ решения двух проблем, с которыми сталкиваются жители городов – гиподинамией и нехваткой свободных часов на регулярные занятия спортом. Результаты их поиска опубликованы в British Journal of Medicine, сообщает CNBC.

Cогласно выводам исследователей, изучавшим физическую активность 44 370 мужчин и женщин среднего возраста в США, Норвегии и Швеции в периоде от 4 до 14,5 лет, обычному человеку достаточно 11 минут занятий в день, чтобы увеличить продолжительность жизни.

Даже люди, проводившие в сидячем положении от 8 до 10 часов в день, но сумели выделить около 11 минут для умеренных или интенсивных физических упражнений в день, имели меньше шансов преждевременно умереть, чем те, кто ими совсем не занимался.

При этом к умеренным физическим упражнениям ученые отнесли не только игру в теннис, но и самую обыденную уборку квартиры. А к интенсивным – и бег трусцой, и скандинавскую ходьбу, и обычный подъем тяжелых продуктов вверх по лестнице.

Эти наблюдения так или иначе ещё раз подтвердили известное: физические упражнения могут увеличить продолжительность жизни, поскольку они снижают риск развития возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые недуги и диабет 2-го типа. А для того, чтобы отслеживать свою ежедневную физическую активность, ученые советуют всем обзавестись таймером.



© Доктор Питер