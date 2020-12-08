Ученые рассказали, как не подхватить новый коронавирус в такси

Поездку на такси во время пандемии многие считают безопасной альтернативой общественном транспорту. Тем не менее, риск подхватить новую коронавирусную инфекцию в легковом автомобиле все же существует, раз он не свой. Ученые разработали алгоритм действий для пассажира таксомотора, который сведет его к минимуму.

Способ защититься от SARS-СoV-2, находясь в чужой машине, разработали и предложили к практике ученые Университета Брауна в североамериканском штате Род-Айленд. Его опубликовал журнал Science Advances, пишет «Лента.ру». Исходным условием исследования было типичное для такси расположение людей в салоне авто – водитель на левом переднем сиденье, пассажир на правом заднем. Далее ученые смоделировали на компьютере воздушные потоки в автомобиле при различных комбинациях открытых и закрытых окон.

Вычисления подтвердили их предположение: чем больше открытых окон, тем ниже концентрация частиц, переносимых по воздуху между водителем и пассажиром. При этом работающая система вентиляции при закрытых окнах не оказывала на риск заражения никакого эффекта.

Также оказалось, что открытое рядом с пассажиром окно не сильно снижает риск его заражения вирусом, поскольку в этом случае воздушный поток проходит сквозь весь салон и выходит именно через это окно. Исследователи также указали на то, что из-за разницы давления воздух чаще всего проникает внутрь автомобиля через заднее окно и выходит через переднее. Поэтому в случае, если переднее и заднее окна открыты с противоположной стороны от пассажира и водителя, то водитель подвергается чуть большему риску заражения, а пассажир наименьшему.

Ученые подчеркивают, что даже все открытые окна не являются гарантией против заражения. Лучшим способом защититься от вируса остается ношение масок.