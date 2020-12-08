«Офисные врачи» падают с ног: «У нас по 40-50 вызовов в сутки»

Врачей компании «Полис» коллеги пытаются «заманить» в поликлинику: работа та же, а зарплата за счет коронавирусных доплат выше. Но они пока держатся – надеются, что новая система выплат напрямую из федерального бюджета восстановит справедливость. До сих пор ее не было. А нагрузка на врачей «Полиса» за ковидное время увеличилась втрое.

«Все наши сотрудники переболели ковидом»

- В нашем Ленсоветовском Центре общей врачебной практики 9 тысяч взрослых. Это новая большая застройка, в которой около 30% домов – социальные. Город предоставлял жилье инвалидам с детства по неврологическим, психиатрическим и другим заболеваниям, многодетным семьям, - рассказал «Доктору Питеру» Ярослав Рында, заведующий медцентром «Полис». - Это люди с серьезными хроническими заболеваниями, но получается, сейчас они сдвинулись на второй план, потому что на первом месте ковид. У нас очень много заболевших – 40-50 вызовов в день.

В Ленсоветовском центре работают два врача общей практики и два терапевта (вместе с заведующим), врач УЗИ, процедурная медсестра и фельдшер, который ходит по адресам, в основном, на забор мазков. Каждый день три доктора ведут прием, а один ходит по вызовам. Принцип «участковости» соблюдать трудно, получается, что на каждого врача приходится по два участка. Поэтому плановый прием ограничен, а доктору на вызовах приходится помогать, когда к концу дня становится ясно, что «день в день» невозможно успеть посетить всех пациентов. Из ежедневных 40-50 вызовов около 30-40% приходится на пациентов, которые обращаются не поводу ковида и ОРВИ, а в связи с обострением хронических заболеваний или вновь возникшими неинфекционными болезнями.

Даже при том, что многие опасаются в условиях эпидемии посещать медицинские учреждения, на прием записывается больше пациентов, чем в нековидное время. Из-за того, что часть стационаров закрыты под ковид, на амбулаторных врачей легла нагрузка по лечению обострений хронических заболеваний, которые прежде лечились в стационарных условиях. На прием приходят и те, кто нуждается в плановой госпитализации, или наоборот, необходимо наблюдение после госпитализации – они перенесли инфаркты, инсульты, хирургические вмешательства. В офисе принимают и тех, кто уже переболел и получил отрицательный ответ теста на коронавирус, или "отсидел" карантин по контакту с инфицированным. Таких много – значит, много и выписывающихся.

Все сотрудники Ленсоветовского переболели ковидом, от заведующего до администраторов. Вообще, треть медиков «Полиса» - 46 человек - переболели. Но в отличие от врачей государственных клиник, они не получают выплаты ни за то, что работают с инфицированными коронавирусом (в государственных доплачивают врачам - по 40 000 рублей, среднему медицинскому персоналу – по 25 000), ни за заражение на работе (в государственных – по 300 тысяч рублей). За время эпидемии врачи пролечили уже 10 тысяч человек с официально подтвержденным коронавирусом. И число растет.

- В обычное время в среднем у нас 10 вызовов в день, в пиковые дни высокой заболеваемости гриппом доходило до 15-17 в день, говорит Ярослав Рында. - Сейчас, бывает, до 50. В некоторых центрах «Полиса» число вызовов достигает 70.

Власти позвали на помощь и забыли

Напомним, создание офисов общей врачебной практики началось в Петербурге в 2013 году, когда стало ясно, что город не сумеет обеспечить жителей массово заселяющихся новостроек медицинской помощью: у действующих в районах поликлиник не хватало мощностей, добираться до них долго, а строительство новых то и дело замирало или вовсе не было запланировано. И впервые в стране правительство Петербурга, Терфонд ОМС и комитет по здравоохранению приняли решение привлечь частную медицинскую компанию для работы в системе ОМС. Схема получилась такая: город предоставляет помещение, создает медцентр компания, она же нанимает врачей. К медцентру прикрепляется население ближайших домов, которое и получает в нем первичную медпомощь: посещает терапевта (врача общей практики), узких специалистов – они есть в части центров, выполняет лабораторные исследования, ЭКГ и УЗИ, по необходимости вызывает доктора на дом, проходит диспансеризацию и профосмотры. А оплату за оказанную медицинскую помощь центры получают из средств фонда ОМС. То есть, по сути, такие офисы – подразделения поликлиники, на территории которой они находятся и функции которой выполняют. Предполагалось, что они будут оказывать медицинскую помощь населению соответствующему 3-4 участкам поликлиники.

Сегодня в 18 действующих центрах «Полис» работают 150 врачей, 40 медсестер, 60 – администраторов на 179 000 прикрепленного населения (162 000 - взрослых, 17 000 – детей). Это мощности нескольких районных поликлиник. Наравне с ними центры общей врачебной практики вошли в эпидемию в конце марта.

С 8.00 до 22.00. Ежедневно

В одном из офисов Приморского района, когда один врач начал сбиваться с ног, обслуживая по 30-40 вызовов в день, изменили график работы. Вместо того, чтобы отправлять одного врача на вызовы, 4 врача и заведующий вместе ведут прием в первой половине дня, а во второй все расходятся по адресам. В итоге рабочий день выглядит так:

С 8.00 до 14.00 – прием. Вызовы с 14.30 до 18.00 -19.00, как получится. Возвращение в офис: снять СИЗы, обработать. До 22.00, а то и 23.00 - заполнение документов по всем пациентам, которых посетили. Надо оформить направление на мазки, позвонить в эпидбюро, которое работает до 20.00 (регистрация пациента, эпиданамнез, присвоение эпидномера). Прибавилось работы с больничными листами – их надо оформлять не только пациентам с коронавирусом, но и контактным – тем, кто живет с ними в одной квартире, хорошо, что 65-летним работающим больничные листы ФСС сам оформляет, уменьшая нагрузку на врачей.

Предполагается, что на этой неделе врачи пойдут к своим пациентам с лекарствами, которые будут выдавать бесплатно. Список их, правда, очень ограниченный.

Как рассказал Ярослав Рында, если у пациента ковид-плюс или признаки ОРВИ, похожие на коронавирусные, он осматривается врачом и в зависимости от стадии заболевания, ему назначается одна из трех схем лечения из временных рекомендаций Минздрава. Врач принесет лекарства либо на повторное посещение, либо будет сразу носить с собой определенное количество препаратов, ориентируясь на количество вызовов с жалобами на ОРВИ.

Справка: За весь 2019 год на дом врачи «Полиса» оказали медицинскую помощь 69 697 пациентам, то за январь – ноябрь 2020 года - 146 896, из них 10 тысяч инфицированных коронавирусом. В среднем на одну ставку врача в октябре-ноябре приходится 35 пациентов в смену.

«Пациенты искренне благодарят и желают не заболеть»

- Пациенты болеют по-разному: кто-то вообще бессимптомно, кто-то только с аносмией, кто-то с кашлем и с пневмонией, тяжелых стараемся госпитализировать, - сравнивает нынешнюю ситуацию с весенней Денис Даутов, врач общей практики центра общей врачебной практики на Парашютной улице. - Но пациенты воспринимают болезнь уже по-другому – нет той паники, что была весной. Правда, заболеваемость выросла сильно, самый большой рост начался с начала ноября. И я смотрю на статистику, которую дает оперштаб и хочу сказать: цифры соответствуют тому числу заболевающих, с которыми мы работаем. Проблема в том, что, как и весной, ни одного эффективного средства против коронавируса нет. Да, фавипиравир может уменьшить длительность заболевания на 1-2 дня. Но учитывая, что человек болеет минимум 2 недели, то эти 1-2 дня погоды не делают.

Есть один большой плюс у эпидемии, она изменила отношение пациентов к врачам, а врачей – к пациентам. Врачи рассказывают, с каким пониманием и сочувствием встречают их пациенты и их родственники дома, искренне благодарят и желают не заболеть.

- В городских поликлиниках большой дефицит врачей, к тому же многие болеют. И нас часто зовут перейти на работу к ним. Аргумент – доплаты за работу с ковидными пациентами, - рассказывает Ярослав Рында. - Конечно, нам обидно, что работая в абсолютно одинаковых условиях, с огромным напряжением, мы видим, что город отказывает нам в оценке нашего труда. Но уйти с работы и бросить в такой ситуации своих пациентов?

В ожидании справедливости

Напомним, в сентябре врачи и медсёстры компании «Полис» обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на власти Петербурга: выполняя государственное задание по оказанию первичной помощи петербуржцам, в том числе инфицированным ковидом, они полгода не получают обещанных правительством РФ стимулирующих выплат.

Чуть позже вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала новую систему оплаты за работу в ковиде для медперсонала – более справедливую. В ноябре вступило в силу постановление правительства РФ, по которому всем работающим с COVID-19 медработникам установлены специальные выплаты до конца 2021 года из Фонда социального страхования. «Полис» надеется, что это решение касается и частной медицинской компании, выполняющей ту же самую работу. Так, за одну нормативную смену, если у врача или медсестры был в этот день контакт с инфицированным коронавирусом, предполагается размер выплат: для врачей – 2430 руб. за смену, среднему медперсоналу – 1215 руб.

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