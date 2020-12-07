Истина в вине. Зависимые от алкоголя американцы в пандемию всё чаще уходят в запои

О том, что пьющие американцы из-за самоизоляции стали пить еще больше, свидетельствуют исследования медиков из США. Они посчитали, что каждая следующая неделя самоизоляции увеличивает вероятность ухода соотечественников в запой на 19%.

Специалисты связывают негативную тенденцию с ограничительными мерами борьбы с коронавирусом нового типа. Результаты такого исследования опубликовал American Journal of Drug and Alcohol Abuse, сообщает ТАСС 7 декабря.

Исследователи отметили, что ещё весной текущего года, когда во многих городах и штатах США ввели карантин по COVID-19, в стране резко выросли продажи алкоголя. В конце марта национальный оборот спиртного в Штатах увеличился на 54%, а продажи алкоголя через онлайн-магазины выросли на 262%. Значительная часть американцев стала употреблять алкоголь гораздо чаще, и особенно сильно это затронуло женщин и молодежь.

Ученые из Техасского университета решили изучить, как самоизоляция и другие стрессовые факторы, связанные с эпидемией COVID-19, повлияли на алкогольные привычки американцев. Они привлекли к опыту более двух тысяч жителей США от 18 лет и старше, которые регулярно сообщают медикам о том, как часто и сколько спиртного выпивают.

Анализ этих данных показал, что самоизоляция по-разному повлияла на поведение сильно пьющих американцев и их сверстников, которые пили алкоголь очень редко или вообще его не употребляют. Последних эпидограничения не заставили выпивать больше, тогда как сильно пьющие участники исследования начали больше пить и чаще уходить в запои.

Особенно это характерно для сильно пьющих холостяков без детей, считают техасские ученые. Они посчитали, что в среднем каждая дополнительная неделя самоизоляции повышала вероятность ухода пьяниц в запой примерно на 19%, а к концу самоизоляции такие люди начинали пить примерно в два раза больше, чем обычно.

Ученые предполагают, что постоянное пребывание дома стало одним из факторов стресса, который толкает выпивающих граждан на злоупотребление алкоголем и повышает вероятность длительных запоев. Они призвали власти учесть этот вывод при выработке новых эпидемиологических мер.