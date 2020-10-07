И немного сала. Российские диетологи рассказали, что лучше есть пандемийной зимой

Врачи считают, что богатые жиром продукты зимой нужны, но лучше ими не злоупотреблять. К овощам и фруктам предпочтительнее добавить рыбу и орехи.

О том, какие продукты лучше выбирать в магазинах соотечественникам начавшейся зимой, изданию Nation News рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. По мнению специалиста, россиянам стоит забыть о том, что рыбный день – четверг и есть её в три раза чаще.

«Нужно включать в меню сезонные овощи и фрукты, потому что они — источник пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов, которые способствуют повышению иммунитета. В небольшом количестве стоит включать в рацион орехи. В идеале два–три раза в неделю есть рыбу и морепродукты», — рекомендует диетолог.

Читайте также: Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты для возникновения кишечных инфекций

Такой «зимний» продукт, как сало, по её мнению, исключать зимой – в период традиционного роста респираторных вирусных заболеваний, а тем более, в условиях второй волны пандемии COVID-19 - не стоит, поскольку в нем содержатся жиры, укрепляющие иммунитет. Но «налегать» на сало совсем не стоит. Лучше увеличить в рационе долю свежих фруктов и зелени, чтобы потреблять с ними больше витамина С.

© Доктор Питер