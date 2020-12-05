От аллергии до онкологии: 5 диагнозов, которые мы ставим себе сами. А зря

Все мы периодически занимаемся самолечением: сначала сами анализируем симптомы, потом ставим себе диагнозы. Самые распространенные — дисбактериоз и остеохондроз. Врачи рассказали, к каким последствиям может привести любовь к самолечению.

Очереди в поликлиниках, долгий поиск нужного специалиста, нехватка времени — причины, по которым мы чаще всего откладываем поход к врачу. В итоге сами диагностируем заболевание, а затем начинаем заниматься самолечением, прислушиваясь к советам друзей или рекомендациям из интернета. По словам врача общей практики Татьяны Мироновой, пациенты часто «находят» у себя аритмию, сахарный диабет, аллергию, инсульт, инфаркт, онкологию. Ошибка в том, что «заболевание проявляется не единственной жалобой, одним конкретным признаком или однократным изменением лабораторного показателя».

Как говорит врач Екатерина Кудина, пациенты нередко ставят себе диагнозы, которых не существует, или путают один диагноз с другим.

- Много диагнозов, которые у всех на слуху, в настоящее время не употребляются врачами и не входят в структуру Международной классификации болезней (МКБ-10). Поэтому нередко возникает путаница в оценке состояния заболевшего человека и его лечении.

Врачи рассказали о несуществующих диагнозах и о том, как не надо лечиться.

Ангина

Любое заболевание, при котором воспаляются глотка и миндалины, мы чаще всего принимаем за ангину (корректное название - тонзиллофарингит) и, начитавшись советов в сети, начинаем пить антибиотики. Екатерина Кудина уверена: диагностировать тонзиллофарингит может только врач. Это заболевание может действительно требовать антибактериального лечения, но существуют и другие болезни горла, при которых они не нужны.

Например, боль в горле, боль при глотании, першение могут быть связаны не с бактериальной, а с вирусной инфекцией, при которой воспаляются верхние дыхательные пути. Пациент принимает эти симптомы за ангину и принимает антибиотики — это самая большая ошибка. Частое лечение антибиотиками приводит к резистентности, то есть организм уже не чувствителен в антибактериальным препаратам и когда они будут необходимы, пациент уже не получит должного лечебного эффекта. Еще одно осложнение от приема антибиотиков — нарушение микрофлоры кишечника. Оно может привести к болям в животе, тошноте и диарее.

При воспалении глотки и болях в горле, необходимо обратиться к отоларингологу.

Дисбактериоз

Еще один распространенный диагноз — дисбактериоз. Его, как и ангины, нет в МКБ-10.

— Синдром избыточного бактериального роста чаще всего не может быть причиной имеющихся у пациента симптомов, а лишь сопутствует другим заболеваниям. Поэтому, рассматривая его как основное заболевание, есть риск просмотреть реально существующую патологию, — говорит Екатерина Кудина.

Как раньше рассказывал «Доктор Питер», то, что мы называем дисбактериозом — не болезнь, а синдром. А значит, его лечение должно проводиться параллельно с лечением основного заболевания, это помогает справиться с ним быстрее и улучшить общее состояние организма. На самом деле болезни желудочно-кишечного тракта или общее состояние организма способствуют развитию дисбактериоза, а в здоровом организме и микрофлора здоровая, она самостоятельно восстанавливается даже после короткого курса антибиотиков. Но если желудочно-кишечный тракт не в порядке, то результатом их приема обязательно будет нарушение баланса микрофлоры, выраженный в той или иной степени. Любые заболевания, ослабляющие иммунитет и ухудшающие общее состояние организма (иммунные, инфекционные), также отражаются на состоянии флоры кишечника.

При проблемах с ЖКТ пациент должен обратиться к гастроэнтерологу.

Авитаминоз

Такого диагноза как «авитаминоз» в медицине не существует, есть понятие «витаминная недостаточность». Со временем года, как считают многие, это никак не связано.

— Чаще всего причинами нехватки витаминов в организме может быть нерациональное питание, либо у человека имеются заболевания органов ЖКТ, в результате нарушается усвоение витаминов и микроэлементов, — говорит диетолог Оксана Выдря.

Часто пациентов возмущает, что при стрессе, смене времен года, после перенесенного заболевания врач не назначает витамины. Но иногда они действительно не нужны. Достаточно обеспечить организм сбалансированным и полноценным питанием, и, если нет нарушения обмена веществ, все необходимые витамины и микроэлементы поступят в организм вместе с ним. А дополнительная «помощь» может и навредить.

Врач подчеркивает: пациент не может самостоятельно диагностировать витаминную недостаточность. Поскольку она проявляется определенными симптомами, определить дефицит конкретного витамина лучше после консультации врача. Например, при неврологических проблемах назначают исследование концентрации витаминов группы В, при проблемах со слизистыми — витамина А. Опасность самостоятельного назначения витаминов в том, что у пациента может случиться гипервитаминоз. Это острое расстройство в результате интоксикации сверхвысокой дозой одного или нескольких витаминов, содержащихся в пище или препаратах.

Чтобы определить, какого именно витамина недостает в организме, нужно записаться на прием к терапевту. Врач соберет анамнез и назначит необходимые анализы или направит к «узкому» специалисту.

Остеохондроз

Остеохондроз — не диагноз, а лишь одна из причин дорсопатии, то есть болей в спине. Когда мы неправильно трактуем любую боль в спине, принимая ее за остеохондроз, то выбираем неправильную тактику лечения, чем наносить еще больший вред, объяснила Екатерина Кудина. Например, при некоторых видах дорсопатий противопоказаны занятия йогой и мануальная терапия.

Остеохондроз - термин, обозначающий естественные возрастные изменения, в ходе которых хрящи превращаются в околокостную ткань. Клиницисты называют это состояние дегенеративным каскадом.

За остеохондроз чаще всего принимают заболевания межпозвоночных дисков, мышечные напряжения и заболевание межпозвонкового сустава.

Почему сложно отличить остеохондроз от других болей в спине и как на этом зарабатывают производители корсетов и тренажеров, обезболивающих лекарств и дорогостоящих конструкций, можно прочитать здесь.

При болях в спине необходимо записаться на консультацию к неврологу.

Аллергия

Завершает наш список самых популярных диагнозов аллергия. По словам врачей, аллергические симптомы вызывает гистамин, но «вынуть» его из клеток могут не только аллергены. Есть разные вещества и факторы, которые могут это сделать, даже если аллергии на них нет. Например, если у человека аллергия на цитрусовые, то уже одна долька апельсина может вызвать отечность, зуд, покраснения. Но если вы не страдаете аллергией и съели мешок апельсинов, то вас, как настоящего аллергика, тоже может обсыпать, объясняет аллерголог-иммунолог Иван Скороходов.

Вызвать такую реакцию могут алкогольные и газированные напитки, фрукты, сладости, лук, специи, ягоды, консервированные продукты. Эксперименты с аллергенами могут привести к серьезным осложнениям.

— Врач ставит диагноз после осмотра пациента, который обязательно включает оценку жалоб, анамнеза (историю развития болезни, заболевания у родственников, профессиональную деятельность, условия жизни), физикальный осмотр, оценку лабораторных данных и при необходимости данных инструментальных исследований, — говорит врач общей практики Татьяна Миронова.

Иногда у пациента врачи диагностируют псевдоаллергию — патологическую реакцию организма на какое-либо вещество или группу веществ. Она похожа на «подлинную» аллергию, но в отличие от нее, в развитии ложной аллергии не участвует иммунитет. В ее основе лежит «прямое», непосредственное высвобождение гистамина, в котором не участвуют аллергены. Причины могут быть разные: нарушение его обмена в организме, неправильная переработка жирных кислот и еще ряд причин. Диагностировать ее сложно, так как клиническая картинка одинаковая, но разные «механизмы запуска».

При симптомах, напоминающих аллергию, необходимо записаться на консультацию к аллергологу.

© Доктор Питер