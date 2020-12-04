Антиковидная бандероль. Петербург спасает Россию, отправляя в регионы посылки с лекарствами 

Препараты, использующиеся при ковиде, исчезли из российских аптек как только началась вторая волна. Поэтому петербуржцы шлют родным, друзьям и знакомым посылки с лекарствами «от коронавируса», выскребая по сусекам все, что еще осталось в городских аптеках. По информации почтовых служб, количество «лекарственных бандеролек» из Петербурга в российские регионы увеличилось с октября.

Только один пункт СДЭК (курьерская доставка) в Приморском районе Петербурга (а всего их в городе около 150) принимает в день две-три посылки с лекарствами. «Это много, - говорят сотрудники. - Еще летом и в начале осени такого ажиотажа не было, редкий день, когда кто-то отправлял у нас лекарства, а сейчас ежедневно по несколько посылок».

- Очень много сейчас отправляют лекарств в провинцию, - подтверждает оператор курьерской службы DHL Express. - Основные поставщики — Москва и Петербург. География — вся Россия. Я наблюдаю увеличение почтовых отправлений, в которых есть медицинские препараты, с сентября, и их количество на спад пока не идет.

- Я посылала лекарства родителям в Приморье, они у меня оба болеют коронавирусом, - рассказывает жительница Петербурга Анастасия Некрасова. — Врач выписал им антибиотик и лидокоин. Я искала эти препараты в Петербурге весь день — в итоге нашла только в Гатчине. Отправляла почтовой экспресс-службой, в городок под Владивостоком моя посылка пришла через четыре дня.

Сотрудники аптек в разговоре с «Доктором Питером» признались, что сами шлют своим родственникам в провинцию упаковки противовирусных препаратов, антибиотиков, витамины. «Договариваемся на фармбазе со знакомыми, отправляем родным по всей стране — там с лекарствами творится что-то ужасное, нет вообще ничего», - призналась одна провизор.

Стоит знать, что есть определенные требования к оформлению посылки, в которой присутствуют лекарства, рассказали «Доктору Питеру» в почтовых экспресс-службах. Если это рецептурный препарат, могут потребовать копию рецепта, также необходимо предоставить кассовый чек из аптеки и аннотацию препарата. Лекарство должно быть в заводской упаковке. Могут также попросить подписать бумагу о том, что груз не является опасным для перевозки, не содержит наркотические компоненты.

У Почты России к оформлению посылок с лекарствами требования намного мягче. Здесь можно принести в почтовое отделение уже запакованную посылку, интересоваться содержимым никто не будет. Только совсем уж подозрительный вид отправителя может заставить почтового сотрудника выступить с требованием открыть посылку. Поэтому отдельной статистики по количеству отправленных посылок с лекарствами Почта России не ведет — невозможно учесть то, что никак не контролируется.

- Почтой можно отправлять нерецептурные препараты, не требующие специальных условий хранения, - рассказала «Доктору Питеру» Ксения Грауверг, руководитель направления по внешним коммуникациям регионального отделения «Почты России». - Ряд препаратов требует определенного температурного режима, который не всегда возможно обеспечить при почтовой пересылке. Клиент должен учитывать этот факт, принимая решение об отправке медикаментов. Почтой запрещено пересылать наркотические средства и психотропные вещества. Вся ответственность за содержимое посылки лежит на клиенте.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер