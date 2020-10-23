Вместо детского туберкулезного отделения. В Петербурге заработал 10-й КТ-центр для пациентов с коронавирусом

Сегодня прием пациентов с коронавирусом начал 10-ый амбулаторный КТ-центр на базе Городского противотуберкулезного диспансера. В перепрофилированном детском отделении можно сделать КТ легких, ЭКГ, сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР, измерить уровень кислорода и глюкозы в крови, а также получить заключительную консультацию врача.

Отделение, ранее принимавшее детей с закрытой формой туберкулеза, с 4 декабря перепрофилировано под амбулаторный стационар для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. «Новый центр будет обслуживать жителей Московского района по направлению участковых врачей, а также по направлению бригад отделений скорой медицинской помощи», сообщили в комитете по здравоохранению.

Пациенты смогут пройти следующие обследования: компьютерную томографию легких, пульсоксиметрию, ЭКГ, сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР и уровень глюкозы в крови, а также получить заключительную консультацию врача по результатам проведенного обследования. При наличии изменений на КТ и в лабораторных анализах пациента могут госпитализировать. При температуре ниже 38,5, ЧДД (частоты дыхательных движений - Прим. ред.) менее 22 вдохов в минуту и сатурации выше 93% пациент продолжит лечение в амбулаторных условиях.

«Ранее учреждение принимало детей с закрытой формой туберкулеза без выделения микобактерий в окружающую среду, что позволило перепрофилировать его для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Все дети продолжат получать помощь в других помещениях диспансера через отдельный вход», уточнили в комитете.

© Доктор Питер