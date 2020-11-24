Повторные заражения? Десятки россиян получили положительные тесты на COVID-19 спустя 1-7 месяцев после болезни

С начала пандемии более 120 россиян получили повторные положительные ПЦР-тесты на COVID-19 после перенесенного заболевания. У каждого второго промежуток между первым и вторым анализом составил от 51 дня до 7 месяцев, что, по мнению специалистов по лабораторной диагностике, может говорить о повторном заражении коронавирусом.

За последние 8 месяцев россияне получили более 120 повторных положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщили в лабораторной службе Хеликс, имеющей диагностические центры и пункты в 130 городах страны. По словам специалистов, разница между первым и вторым результатом составила от 36 до 210 дней. Причем более половины положительных результатов (53%) были получены спустя 51 день и более.

«Мы провели выборку среди клиентов, сдававших ПЦР-тест на COVID-19 в лабораторной службе Хеликс с промежутком от 36 дней и более с 26 марта по 26 ноября 2020 года. Повторные положительные результаты исследования с промежутком от 36 до 50 дней можно интерпретировать и как повторные случаи заражения, и как затянувшуюся болезнь – для подтверждения повторного диагноза необходимо иметь больше данных о клиническом состоянии клиентов. Повторные положительные результаты, полученные с промежутком в 51 день и более, с высокой долей вероятности можно считать новыми случаями инфицирования», – отмечает Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы Хеликс.

По данным службы, повторные положительные результаты тестов на коронавирус были у россиян разных возрастов — от 7 до 86 лет. Чаще всего повторные положительные результаты (79%) получали пациенты среднего возраста - от 30 до 59 лет, а также мужчины (60%).

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