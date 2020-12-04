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Врачи рассказали,  как и на чём лучше спать  зараженным новым коронавирусом, чтобы облегчить дыхание

12:21, 04.12.2020 / Верcия для печати

Российский специалист советует переносящим дома опасную болезнь соотечественникам спать на животе и усовершенствованном матрасе.

Врачи рассказали,&nbsp; как и на чём лучше спать&nbsp; зараженным новым коронавирусом, чтобы облегчить дыхание
Фото: pixabay.com

Эти простые способы  улучшат  самочувствие при COVID-19, считает  врач и телеведущий Евгений Комаровский, который опубликовал в Телеграм несколько советов для россиян, подхвативших новый коронавирус и не госпитализированных в стационары.

"Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно", — сказал специалист.

При этом, по словам Комаровского, для удобства пациенты могут "усовершенствовать" свой матрас.

"Все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на "змейке". Эту "змейку" можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину (или даже все пружины) можно повынимать", — объяснил он.

Лежание на животе — базовая рекомендация врачей при инфекционных заболеваниях. При лечении в стационарных условиях пациентов на искусственной вентиляции легких кладут в "прон-позицию", чтобы улучшить кровоток и "расправить" некоторые зоны дыхательных путей, которые недостаточно вентилируются в положении на спине.

Рубрики: Инфекционные болезни

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