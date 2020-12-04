Пить надо меньше. Ученые призвали ограничить употребление алкоголя на самоизоляции и назвали его относительно безопасную дозу

Заметный рост продаж спиртного в ряде европейских стран и массовые жалобы жителей Старого света на проблемы с кожей и ногтями стали поводом для исследования британских ученых. По их выводам, источником проблем стали сами европейцы, предпочитающие коротать карантинное время в кампании веселящих напитков.

Исследователи провели опрос 5000 жителей 10 европейских стран, он показал значительный рост потребления ими полуфабрикатов и алкоголя в время пандемии, а в самой Великобритании достиг 29%, пишет Express. Ученые указали соотечественникам на то, что именно эти продукты и напитки ухудшили состояние их кожных покровов и ногтей.

Они напомнили европейцам о том, что алкоголь – это мощное химическое вещество, оказывающее огромное влияние на кожу, что это вторая по значимости причина старения кожи после солнечных лучей. А злоупотребление спиртным вызывает не только обезвоживание кожи, но и оказывает аналогичный эффект на ногти, делая их ломкими и склонными к шелушению. Более того, ученые Альбиона считают, что он приводит к выпадению волос.

Не рассчитывая на то, что подданные королевы Англии напрочь откажутся от горячительного, исследователи указали им недельную дозу его потребления, которая, на их взгляд, относительно безопасна для здоровья. Это не более 112 граммов спирта в неделю — в пересчете на привычные напитки это составляет примерно семь бокалов пива или 50-граммовых стопок крепких напитков.

Российская пресса отмечает, что наши соотечественники во время пандемии сократили потребление алкогольных напитков. Как пишет «Лента.ру» по данным на середину осени текущего года, россияне за 10 лет стали меньше пить практически в два раза: количество выпитого алкоголя снизилось с 18 литров до 9,5 литров в год. То есть, среднестатистический житель РФ выпивает на два-три литра алкоголя меньше, чем житель европейских стран.

© Доктор Питер