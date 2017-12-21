«Провожает в поликлинику и гавкает, когда «убегает» кофе». Как человеку, потерявшему зрение, получить собаку-проводника

Когда медицина бессильна сохранить зрение человеку, теряющему его из-за травмы, он становится беспомощным – мир сужается до пределов собственной квартиры. Но ограничение преодолевается теми, кто решается получить собаку-поводыря. С таким помощником инвалид по зрению чувствует себя здоровым не только потому, что надо регулярно гулять на улице.

Без собаки тоскливо и опасно

Петербуржец Вячеслав Рудаков после аварии в 95-м начал терять зрение и в итоге к середине 2000-х ослеп — получил первую группу инвалидности.

- Я сидел дома, делать было нечего — тоска. Не мог выходить на улицу, боялся. Мне нужен был сопровождающий, а близкие работали, - рассказал Вячеслав «Доктору Питеру». - В 2005 году попал в реабилитационный центр на Джамбула, там меня научили управляться с тростью и подсказали, что можно получить собаку. У меня тогда была своя собака породы ротвейлер, поэтому решил, что пока он жив, никого брать не буду. Пытался сам его учить сопровождать меня, но не помогало — даже проваливался в открытые люки. Хорошо, что каждый день зарядку делаю, не пью, не курю, поэтому успевал руками задержаться. Когда ротвейлера не стало, написал заявление и поехал в Москву получать первого пёсика — Ютана.

Инвалиды по зрению могут бесплатно получить собаку-проводника с необходимым снаряжением через Фонд социального страхования. Для этого в их индивидуальной программе реабилитации или абилитации, которую составляют в бюро медико-социальной экспертизы, должна быть указана необходимость в таком помощнике. Затем человек обращается в местное отделение ФСС, заполняет специальную анкету и спустя некоторое время его приглашают в школу подготовки собак-проводников. Расходы на дорогу и двухнедельное проживание в такой школе инвалида с сопровождающим также оплачивается из средств фонда соцстраха. Как рассказали «Доктору Питеру» в петербургском отделении фонда, у горожан сегодня живут 28 таких собак-проводников, одну получили в этом году.

И в театр, и в музей, и в бассейн

У Вячеслава Рудакова уже два лабрадора — 12-летний Ютан и 3-летний Акс, который появился в его доме в 2018 году. Обоих воспитывали в Российской школе подготовки собак-проводников в подмосковной Купавне.

- Первое время с Ютаном выходил на улицу и сразу майка и рубашка становились мокрыми — боялся ходить. Постепенно появилась уверенность, что собака не подведет. Мы с ним выучили 48 маршрутов в Петербурге. Он очень умный, но ленивый. В 2011 году на соревнованиях мы заняли 2-е, а в 2013-м первое место среди собак поводырей со всей России. Я его даже научил гавкать, когда кофе закипает - если гавкнул, всё, готов кофе. Когда он стал стареньким, появилась возможность получить вторую собаку. В заявке сразу подчеркнул, что нужна собака, которая сможет работать в метро. С Ютаном нам для этого пришлось нанимать специального инструктора, он боялся заходить на эскалатор. С Аксом таких проблем нет. Он работяга. Мы уже выучили 27 маршрутов. Командую: «Платформа» - ведет к электричке, говорю: «Поликлиника» - ведет к врачу, - рассказывает Вячеслав.

Благодаря своим помощникам 61-летний петербуржец продолжает вести активный образ жизни. Вместе с женой Светланой, тоже потерявшей зрение, и собакой он путешествует, ходит по театрам и музеям, занимается в бассейне и может поболеть за любимую команду на стадионе.

- Ходили на футбольный матч. Мне выдали специальные наушники и рассказывали, что происходит на поле. Грохот, люди шумят, а Акс под сидением лежит и храпит. Ему все равно, что вокруг, - говорит Вячеслав.

В сентябре семья была в Константиновском дворце, летом ездили на море в Сочи. Недавно Вячеслав, вообще, ходил сдавать нормы ГТО. По его словам, с собакой пускают практически везде. Не всегда сразу, но после общения с сотрудниками и упоминания 181-го закона «О социальной защите инвалидов в РФ» обычно удается все решить. В статье 15 этого закона про собак-проводников упомянуто отдельно. По документу, федеральные и региональные органы власти, а также организации любой формы собственности должны обеспечить инвалидам «допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение».

- Есть незрячие ребята, которые отлично ориентируются с помощью слуха и прекрасно ходят без собаки. В Петербурге тоже такие есть, но их очень мало. В городе у нас 28 собак-проводников, но только от силы 15 человек ведут активный образ жизни. Остальные ходят вокруг дома, в аптеку, но дальше не рискуют. Для меня собаки - это стимул жить, - говорит мужчина.

Как сообщили в фонде социального страхования, инвалидам по зрению выплачивается компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. В этом году владельцу четвероногого проводника положена выплата чуть больше 25,2 тысяч рублей. Сумма выплат ежегодно индексируется, но этих денег не хватает.

- Питание, лекарства, ветеринарная помощь — все дорогое. В январе, например, пойдем с двумя собаками делать ежегодные прививки. Ютан уже старый, в этом году отказали ноги. Столько денег потратил на его лечение… Но что делать — он теперь пенсионер и надо о нем заботиться.

Учиться надо и собаке, и хозяину

Как узнал «Доктор Питер», собак-проводников для незрячих готовят только в двух центрах на всю страну, оба в Подмосковье. Российская школа их подготовки имеет 60-летнюю историю и работает как раз с заявками от ФСС. Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов» был создан в 2003 году. Его организовали бывшие сотрудники первой школы. Молодой центр тоже получает субсидии из бюджета, но сильно выручают благотворители.

- Подготовка одной собаки — от момента покупки до передачи будущему хозяину - обходится нам примерно в 750 тысяч рублей. Из бюджета мы ежегодно получаем субсидию около 6 млн рублей. Но чтобы работать в текущем режиме - обучать 25 собак в год, надо около 27 млн рублей. То есть 6 млн нам покрывает государство, все остальное привлекаем другими способами — через пожертвования некоммерческих компаний, частных лиц, использование грантов, - рассказала заместитель директора центра «Собаки — помощники инвалидов» Элина Почуева.

Так люди, нуждающиеся в помощи собаки-проводника, могут получить ее бесплатно. По словам Элины Почуевой, центр работает с незрячими напрямую — они сами отправляют заявки, после чего их ставят на очередь. Никаких документов от ФСС не требуется. Сейчас в листе ожидания 80 человек — нового друга и помощника им придется ждать не месяц и не два.

- Полная подготовка длится примерно 1,5 года с момента покупки щенка в возрасте 3-4 месяцев. До года собака воспитывается в волонтерской семье с соблюдением наших правил социализации. Раз в неделю к ней приезжает куратор-дрессировщик, собаку учат взаимодействовать с транспортом, другими животными, - описывает процесс Элина Почуева. - В год она приезжает в наш центр, и мы начинаем тренировки по программе подготовки собак-поводырей. Она занимает 6-8 месяцев.

Когда подготовка собаки закончена, наступает черед учиться будущему хозяину. Его приглашают в центр на двухнедельный курс обучения, где показывают и рассказывают, как правильно с собакой работать и учить маршруты, как за ней ухаживать и что делать, чтобы она слушалась.

Проводниками становятся единицы

Чаще всего проводниками для незрячих становятся лабрадоры, также на них готовят голден-ретриверов, немецких овчарок.

- Мы используем лабрадоров-ретриверов и голден-ретриверов обоего пола, - говорит Элина Почуева. - По всему миру лабрадоры - признанная порода для поводырей. С ними чаще всего работают в международных школах. Это дружелюбные собаки, они любят учиться и взаимодействовать с человеком, хорошо поддаются дрессировке.

Но и среди представителей этой породы на роль проводника подойдет далеко не любая. В подмосковном центре, к примеру, на этапе покупки щенка и подготовки идет серьезный отсев претендентов. Так, из 10 щенков у заводчика подойдет только один. Тот, который пройдет специальный тест по реакции на громкие звуки, незнакомых людей, животных, транспорт. Важно, чтобы собака не была трусливой и агрессивной - ни к людям, ни к другим животным. Уже во время учебы инструктор научит её стандартным командам, например, «сидеть» или «место», а также следовать по маршруту и предупреждать хозяина о препятствиях, подавать упавшие предметы — ключи или трость. При подборе собаки для конкретного человека учитывают ее размер и темперамент: пожилым или живущим в маленьких городах лучше подойдет спокойная собака, а жителям крупных мегаполисов и любителям активностей — выносливая и энергичная.

Надежда Крылова

© Доктор Питер