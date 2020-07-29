Долго заразны и чаще страдают депрессией. Петербургские врачи рассказали об отличиях осеннего ковида от весеннего у детей

Дети по-прежнему переносят COVID-19 легко, но долго заразны для окружающих, чаще, чем весной и летом, страдают головной болью и депрессиями. Петербургские врачи рассказали об особенностях течения заболевания во время второй волны у детей. По словам специалистов, выросло число и тяжелых пациентов, при этом тяжесть не всегда зависит от сопутствующих заболеваний.

По словам начальника отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яны Панютиной, на фоне общего роста заболеваемости коронавирусом в городе она выросла и у детей. Сейчас в основном болеют школьники — их около 70%.

- По статистике, дети болеют легко. Из общего числа зараженных госпитализируют примерно 10%. Появились и тяжелые формы заболевания, но процент тяжелых детей полностью пропорционален росту заболеваемости - за счет увеличения числа заболевших. В основном тяжело болеют имеющие сопутствующие хронические болезни — эндокринологические, гематологические, онкологические, - сказала представитель комздрава.

По словам Яны Панютиной, в городе зарегистрирован один случай смерти ребенка от COVID-19. Умер 16-летний подросток, страдавший тяжелой сопутствующей патологией — ожирением. Когда это произошло, в ведомстве не уточнили.

Сегодня юных пациентов с ковидом принимают в Детской городской больнице №5 им. Филатова — там развернуты 560 инфекционных коек, а также в клинике Педиатрического университета — там под коронавирус отдано 40 коек.

Как рассказала заведующая отделением для детей с новой коронавирусной инфекцией СПбГПМУ Светлана Баннова, в университетскую клинику сейчас чаще прежнего поступают дети старшей возрастной группы — от 10 лет. При этом тяжелые встречаются не только среди имеющих фоновые болезни. Так, в клинике проходят лечение два ребенка, у которых выявили полисегментарную пневмонию с большим объемом поражения легких. При этом никаких сопутствующих болезней у них не было.

- До этого эти дети росли и развивались абсолютно нормально. Но коронавирусная инфекция протекает у них тяжело, и сейчас они в реанимации. К счастью, отмечается положительная динамика. Думаю, в ближайшие дни они будут переведены под наблюдение врачей-инфекционистов и педиатров, - сказала Светлана Баннова.

Врачи сравнили течение коронавирусной инфекции у пациентов первой и второй волны. Серьезных отличий не заметили, но кое-что все же есть.

- Мы не увидели каких-то существенных отличий, но пришли к выводу, что, возможно, сосудистые проявления у детей, особенно у подростков, во вторую волну мы видим чаще, они проявляются головокружениями, головными болями. Кроме того, мы несколько чаще сейчас сталкиваемся с другими характерными для подросткового возраста состояниями, которые можно расценивать как неврастенические — синдромы астенизации (истощения нервной системы— Прим. ред.), депрессивные синдромы, - поделилась наблюдениями Татьяна Вишневская, заведующая инфекционным боксированным отделением № 7 Детской городской больницы №5.

По словам Светланы Банновой, во время второй волны специалисты отмечают, что болеющие бессимптомным ковидом дети могут дольше, чем прежде, представлять опасность для окружающих.

- Дети чаще всего становятся источником инфекции, потому что часто болеют без симптомов. В первую волну у таких детей выделение вируса был кратковременным. Сейчас, когда началась вторая волна, мы наблюдаем, что они начинают выделять вирус очень долго. Причем мы не видим никаких проявлений, характерных для коронавирусной инфекции, а из лабораторий нам приходят подтверждения, что дети продолжают этот вирус выделять. По нашим данным, во вторую волну они выделяют его и по 3, и по 4 недели. Естественно, если такой ребенок находится дома, не обследуется, то общаясь со своими сверстниками или взрослыми будет для них источником инфекции, - сказала врач СПбГПМУ.

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